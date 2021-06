Si vous avez un ancien iPhone, mettez à jour dès que possible : Apple a corrigé d’importantes failles de sécurité | La technologie

Possédez-vous un vieil iPad ou iPhone ? Si la réponse est oui, mettez à jour iOS dès que possible si vous souhaitez être protégé : Apple a corrigé d’importantes failles de sécurité.

La plupart des utilisateurs aiment renouveler leur mobile de temps en temps. D’un côté, il y a les gens qui veulent avoir les nouveaux smartphones qui arrivent sur le marché avant tout le monde, de l’autre, ceux qui n’ont aucun problème à attendre un certain temps pour mettre à jour leur terminal, et troisièmement, il y a ceux qui endurent le même téléphone depuis des années et des années.

Il y a des utilisateurs fidèles d’Apple qui ont du mal à se séparer de leur ancien iPhone. L’entreprise à la pomme mordue le sait et continue donc de proposer des mises à jour pour les appareils déjà compatibles avec les versions actuelles du système d’exploitation.

Si vous faites partie de ces personnes qui utilisent encore un vieil iPad ou iPhone, faites attention car nous avons des informations importantes liées à la sécurité de votre appareil. Apple a publié une mise à jour pour iOS 12 qui corrige des vulnérabilités importantes, vous devez donc mettre à jour dès que possible si vous ne l’avez pas déjà fait.

Comme la marque l’explique dans une déclaration sur sa page d’assistance, la mise à jour publiée est iOS 12.5.4, la version la plus récente pour les appareils qui ne sont plus compatibles avec iOS 13. Plus précisément, Cette mise à jour concerne l’iPhone 5s, l’iPhone 6, l’iPhone 6 Plus, l’iPad Air, l’iPad Mini 2, l’iPad Mini 3 et l’iPod Touch (6e génération).

Selon les termes d’Apple, “cette mise à jour apporte des améliorations de sécurité importantes et est recommandée pour tous les utilisateurs”, il est donc préférable de l’installer dès que possible pour être protégé. Comme nous pouvons le voir dans le rapport de sécurité, il corrige les trois vulnérabilités que nous décrivons ci-dessous.

D’une part, il existe la faille de sécurité CVE-2021-30737, qui permet à un attaquant d’exécuter du code arbitraire lors du traitement d’un certificat créé à des fins malveillantes. D’autre part sont CVE-2021-30761 et CVE-2021-30762, deux vulnérabilités WebKit dont Apple a connaissance ont été activement exploitées. Ces failles de sécurité peuvent permettre l’exécution de code arbitraire en cas de traitement de contenu Web malveillant.

Si tu n’es pas très clair comment mettre à jour votre iPhone ou iPad vers la dernière version iOS compatible, ici on vous l’explique.