Si vous avez un ancien téléphone Android, vous ne pourrez plus utiliser les applications Google | La technologie

Si vous résistez depuis plus de 10 ans à vous débarrasser de votre téléphone Android, oubliez de pouvoir vous connecter aux applications Google.

Google va faire un changement de politique important lors de l’utilisation de ses applications sur de très vieux mobiles Android, et c’est que ceux de Mountain View pensent à la sécurité, pour empêcher ce type d’appareils qui n’ont plus de systèmes d’exploitation sécurisés d’entrer dans vos applications comme Gmail ou Youtube.

Curieusement, il y a encore des millions d’utilisateurs de téléphones Android dans le monde qui utilisent des systèmes d’exploitation d’il y a plus de 10 ans. Cela a une explication logique, c’est que dans certains pays comme les pays sous-développés, des appareils qui ont déjà des systèmes d’exploitation obsolètes sont toujours commercialisés ou il y a des familles qui ne peuvent se permettre de changer de téléphone portable que tous les ans.

En tout cas, depuis ce mois de septembre, les anciens appareils Android ne pourront plus utiliser les applications Google et donc vous aurez une raison de plus de vouloir passer à un nouveau téléphone.

Selon 9to5google, Google a déjà commencé à avertir les utilisateurs de téléphones mobiles Android et de systèmes d’exploitation obsolètes qu’à partir du 27 septembre, les applications Google, y compris les plus importantes comme Gmail et YouTube, ne pourront plus se connecter avec le compte utilisateur. Plus précisément, la connexion Google ne sera plus prise en charge si vous possédez un téléphone avec le système d’exploitation 2.3.7 ou inférieur.

Si vous avez un mobile avec un système d’exploitation inférieur à cette exigence, un écran d’erreur apparaîtra lors de la connexion et en même temps les données cesseront de se synchroniser avec le compte Google correspondant.

Google vient de sortir Android 11, qui a déjà commencé à atteindre les mobiles Pixel. D’autres marques le recevront ensuite. Ce sont les nouvelles.

Vous ne devriez pas avoir ce problème, car le système d’exploitation Android 2.3.7, le pain d’épice, est sorti en septembre 2011, avec ce qui serait un système d’exploitation vieux de 10 ans et il est très peu probable que vous ayez toujours un téléphone Android de 10 ans entièrement fonctionnel.

Mais si vous hésitez à vous débarrasser de votre téléphone portable depuis plus de 10 ans, Google précise que tous ses services peuvent continuer à être accessibles via un navigateur Web compatible.