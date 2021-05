Si vous avez un de ces poissons dans votre réfrigérateur ou congélateur, jetez-le maintenant – .

Si vous vivez dans l’Illinois ou dans l’Indiana et que vous avez acheté du poisson-chat frais ou congelé entre le 25 janvier 2021 et le 21 mai 2021, il est possible que vous souhaitiez le jeter.

Selon une annonce récente du Food Safety and Inspection Service (FSIS) du département américain de l’Agriculture, près de 50000 livres de poisson-chat ont été emballées et distribuées dans les magasins de détail du Midwest sans aucune surveillance ni inspection. Donc, bien que statistiquement, la nourriture puisse être correcte, il ne sert à rien de faire preuve de prudence et de risquer votre santé, en particulier avec quelque chose qui peut être aussi incertain que le poisson.

Les éléments en question sont les suivants:

30 livres. sacs en plastique et boîtes en carton contenant des «Steaks de poisson-chat surgelés IQF Poids net 30,00 LB» et ont une durée de conservation d’un an. 30 livres. sacs en plastique et boîtes en carton contenant «40 + oz de poisson-chat frais poids net entier 30,00 lb» et ont une durée de conservation d’une semaine s’ils ne sont pas congelés.

À ce jour, aucune réaction indésirable aux éléments ci-dessus n’a été signalée. Néanmoins, étant donné qu’il n’y a aucun moyen d’être sûr de la sécurité des produits ci-dessus, vous feriez bien de les jeter si vous les avez dans votre réfrigérateur.

Le communiqué de presse du FSIS se lit en partie:

Le problème a été découvert au cours des activités de surveillance de routine du FSIS lorsqu’il a été déterminé que les produits du poisson-chat ne portaient pas la marque d’inspection USDA et étaient produits dans un établissement qui n’avait pas été inspecté par l’USDA. Il n’y a pas eu de rapports confirmés d’effets indésirables dus à la consommation de ces produits. Toute personne préoccupée par une réaction doit contacter un professionnel de la santé. Le FSIS craint que certains produits ne se trouvent dans les réfrigérateurs ou congélateurs des consommateurs. Les consommateurs qui ont acheté ces produits sont priés de ne pas les consommer. Ces produits doivent être jetés ou retournés au lieu d’achat. Le FSIS procède régulièrement à des contrôles de l’efficacité des rappels pour vérifier que les entreprises effectuant le rappel informent leurs clients du rappel et que des mesures sont prises pour s’assurer que le produit n’est plus disponible pour les consommateurs. Lorsqu’elles seront disponibles, la ou les listes de distribution au détail seront publiées sur le site Web du FSIS à l’adresse http://www.fsis.usda.gov/recalls. Les consommateurs et les membres des médias qui ont des questions sur le rappel peuvent contacter Magnus Ottenborn, propriétaire, Otten’s Seafood Inc., au (312) 833-4585. Les consommateurs qui ont des questions sur la salubrité des aliments peuvent appeler la ligne sans frais de l’USDA pour la viande et la volaille au 1-888-MPHotline (1-888-674-6854) ou par chat en direct via Ask USDA de 10 h à 18 h (heure de l’Est) du lundi au vendredi . Les consommateurs peuvent également consulter les messages sur la sécurité alimentaire sur Ask USDA ou envoyer une question par e-mail à MPHotline@usda.gov. Pour les consommateurs qui doivent signaler un problème avec un produit de viande, de volaille ou d’œuf, le système électronique de surveillance des plaintes des consommateurs en ligne est accessible 24 heures sur 24 à l’adresse https://foodcomplaint.fsis.usda.gov/eCCF/.

