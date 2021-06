Si vous avez un iPhone, cette astuce peut réduire de moitié votre facture mensuelle de téléphone portable

Les forfaits de smartphone sur les opérateurs nationaux comme Verizon et AT&T peuvent souvent être coûteux et difficiles à comprendre. Des tarifs en constante augmentation aux frais cachés, il n’est pas rare que les abonnés aux forfaits cellulaires aient l’impression d’être simultanément pris en otage et exploités. Ensuite, tenez compte du coût de l’iPhone d’Apple, et votre facture mensuelle est soudainement encore plus intimidante.

Il existe cependant une alternative qui vaut la peine d’être examinée si vous souhaitez réduire considérablement le montant que vous payez pour la couverture cellulaire mensuelle. Plus précisément, vous voudrez peut-être examiner de près Google Fi, le service cellulaire de fortune de Google, auparavant connu sous le nom de Project Fi.

Réduisez la facture mensuelle de votre iPhone

Il y a quelques mises en garde à l’utilisation de Google Fi en tant qu’utilisateur d’iPhone pour réduire vos coûts, mais d’abord, nous aborderons le service lui-même et soulignerons certains de ses avantages.

Le forfait Google Fi le moins cher pour un particulier ne coûte que 20 $ par mois, mais ce forfait n’a de sens que si vous comptez beaucoup sur le Wi-Fi et utilisez à peine des données. Il convient de noter que le forfait à 20 $/mois vous coûtera 10 $ de plus par mois pour chaque 1 Go de données que vous utilisez.

Les économies réelles, cependant, entrent en jeu lorsque vous vous inscrivez au forfait de 60 $/mois qui fournit des données illimitées ainsi que des appels et des SMS illimités. Il n’y a pas non plus de contrat ni de frais d’activation, ce qui est un avantage appréciable. Le forfait Google Fi le plus cher, quant à lui, coûte 70 $ par mois (plus de 80 $ avec les taxes) et comprend 100 Go de stockage en nuage, des données internationales gratuites lorsque vous voyagez en dehors des États-Unis et des appels gratuits vers plus de 50 destinations internationales. De plus, Google Fi n’inclut pas de frais d’itinérance supplémentaires lorsque vous voyagez à l’étranger.

Bien sûr, les économies réalisées par Google Fi deviennent encore plus impressionnantes lorsque vous explorez certains des forfaits familiaux du service. Une famille de quatre personnes, par exemple, peut souscrire à 4 lignes avec des données illimitées pour seulement 120 $.

Cela dit, l’un des aspects les plus attrayants de Google Fi est sa flexibilité. Plus précisément, il est facile de suspendre votre plan, de l’annuler ou même d’ajouter un nouveau membre à votre plan familial sans faire face aux frais cachés et aux absurdités bureaucratiques qui affligent souvent les transporteurs nationaux. De plus, Google Fi permet de basculer facilement entre les plans à la volée, aussi souvent qu’une fois par mois et autant de fois que vous le souhaitez.

Donc, si vous avez un iPhone, réduire vos coûts avec Google Fi est-il une évidence ? Eh bien, pas tout à fait.

Google Fi est-il bon pour tous les utilisateurs d’iPhone ?

Comme le note GearPatrol, Google Fi pour iPhone est toujours en version bêta, ce qui signifie qu’il existe certains inconvénients dont vous devez être conscient.

Cela signifie que les utilisateurs d’iPhone n’obtiendront pas les mêmes fonctionnalités de Google Fi que les utilisateurs d’Android. Par exemple, les utilisateurs d’iPhone ne peuvent toujours pas appeler ou envoyer des SMS via Wi-Fi, ce qui est pratique pour les personnes vivant dans des maisons avec un service cellulaire médiocre. L’autre grande chose est que l’iPhone ne peut pas être lié à un opérateur – il doit être déverrouillé. (Si votre iPhone a été acheté via un opérateur, vous devez vous rendre chez Apple pour voir s’il peut le déverrouiller pour vous, mais vous risquez de ne pas avoir de chance.)

Si vous êtes un utilisateur Android, vous pouvez naturellement profiter de la gamme complète des avantages de Google Fi sans aucune des limitations. Néanmoins, si vous êtes un utilisateur d’iPhone à la recherche d’un forfait nettement moins cher, Google Fi peut valoir la peine d’être envisagé, surtout si vous êtes enclin à voyager à l’étranger.

