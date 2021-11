Si vous avez un iPhone de petite capacité, vous devriez toujours avoir cette clé à portée de main : ajoutez 128 Go pour moins de 35 € | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous avez un iPhone de faible capacité et que vous ne pouvez plus prendre de photos, enregistrer des vidéos ou télécharger des mises à jour, la clé USB SanDisk iXpand Go libérera très peu d’espace.

Ne désespérez pas une seconde de plus lorsque l’avertissement de l’iPhone vous annonce que vous manquez d’espace sur l’iPhone. Si vous ne voulez pas payer pour un compte iCloud chaque mois et que vous cherchez à garder toutes vos photos et vidéos intactes, Cette clé USB SanDisk iXpand Go pour iPhone est la solution que vous recherchiez.

C’est une Clé USB avec connexion Lightning pour iPhone et avec une capacité de 128 Go. Lors des précédentes offres Black Friday, vous pouvez le prendre pour seulement 34,99 euros.

Clé USB spécialement conçue pour les utilisateurs d’iPhone avec peu d’espace sur leur mobile, avec des capacités allant jusqu’à 256 Go et facile à utiliser pour transférer vos photos et vidéos.

D’une part il a une connexion USB traditionnel pour se connecter à n’importe quel ordinateur, mais de l’autre il a une connexion Lightning exclusivement pour une utilisation avec un iPhone ou un iPad.

Vous n’aurez qu’à télécharger son application dans l’App Store, branchez la mémoire et commencez à déplacer des fichiers de votre photothèque et vidéothèque pour les garder en sécurité. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez les supprimer de votre iPhone et ainsi profiter de plus d’espace.

Cette clé USB est particulièrement intéressante si vous avez un ancien iPhone de 32 Go ou même de 64 Go. La capacité est limitée et si vous avez beaucoup de photos et de vidéos, vous en manquerez sûrement en un rien de temps.

La meilleure offre est cette version 128 Go à moins de 35 euros. Mais il existe d’autres capacités. Le plus gros fait 256 Go pour 79,99 euros. Vous disposez également de capacités inférieures, comme 64 Go pour 38,79 euros.

Si vous avez besoin de plus d’espace et que vous souhaitez acheter un disque dur externe, nous avons sélectionné le meilleur et le moins cher que vous avez actuellement à votre disposition.

Il existe d’autres alternatives aux clés USB avec Lightning, de marques peu connues, mais celle qui inspire le plus la sécurité est sans aucun doute celles de SanDisk. Il existe également la version USB-C pour les mobiles Android.

