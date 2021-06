Si vous avez un iPhone ou un iPad plus ancien, téléchargez dès maintenant iOS 12.5.4 – .

in

Apple vient de publier la troisième version bêta du développeur iOS 14.7, mais il s’agissait de l’une des deux mises à jour logicielles importantes que la société a lancées lundi.

Si vous possédez un ancien modèle d’iPhone ou d’iPad, vous pouvez télécharger iOS 12.5.4, qui contient un certain nombre de « mises à jour de sécurité importantes » qui devraient protéger votre appareil des pirates. Dans un document d’assistance publié sur son site Web, Apple cite trois vulnérabilités qui ont été corrigées dans iOS 12.5.4, dont deux problèmes WebKit qui « ont peut-être été activement exploités ». Si votre appareil ne peut pas être mis à jour après iOS 12, assurez-vous de télécharger et d’installer iOS 12.5.4 dès que possible.

Si vous vous demandez si votre appareil Apple est compatible avec iOS 12.5.4, voici la liste complète des appareils mentionnés par la société sur cette page d’assistance. Si votre iPhone ou iPad est plus récent que ceux ci-dessous, vous devez plutôt télécharger la dernière version d’iOS 14 :

iPhone 6 Plus

iphone 6

iphone 5s

iPad mini 3

iPad mini 2

ipad air

iPod touch (6e génération)

Comme vous le savez maintenant, l’installation d’une mise à jour iOS ou iPadOS sur votre iPhone, iPad ou iPod touch ne pourrait pas être plus simple. Aller vers Paramètres > Général > Mise à jour du logiciel puis appuyez sur “Télécharger et installer” en bas de la page. Si vous le souhaitez, vous pouvez également installer une mise à jour via iTunes en connectant votre appareil iOS à votre ordinateur. Quelle que soit la méthode que vous choisissez, assurez-vous simplement de sauvegarder vos appareils avant d’installer la mise à jour. Vous ne pouvez jamais être trop prudent!

