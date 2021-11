Si vous avez un iPhone ou une PS5, cette aubaine vous intéresse et beaucoup pour serrer au maximum votre connexion fibre | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Petit à petit, le nombre d’appareils avec WiFi 6 augmente, avec l’iPhone et la PlayStation 5 comme fer de lance, même si pour cela il faut d’abord disposer d’un routeur compatible.

Vous avez sûrement déjà entendu parler du WiFi 6, bien qu’il soit possible que -comme cela arrive également avec la 5G- vous n’en ressentiez pas encore les avantages malgré un appareil compatible, et c’est que si vous avez un routeur « opérateur », il est peu probable que avoir le Wi-Fi 6.

Dans ce cas, Investir dans l’achat d’un appareil qui en a un est une sage décision qui vous aidera à avoir un Internet plus rapide et plus stable à la maison, surtout si vous avez des dizaines d’appareils connectés. Vous pouvez aussi profiter du fait qu’Amazon vient de jeter la maison par la fenêtre avec l’un des modèles les plus vendus, le Huawei AX3, qui est en vente à 39 euros.

Ce routeur WiFi est équipé du WiFi 6, le dernier standard disponible. De plus, vous pouvez connecter vos appareils d’un simple toucher grâce à NFC et Huawei Share.

C’est un modèle que nous avons pu tester en profondeur avec d’excellents résultats à tous les niveaux, notamment en raison de sa facilité de configuration et de mise en œuvre, ce qui n’est malheureusement pas du tout habituel.

Non seulement cela, mais améliore vraiment le fonctionnement du réseau domestique, réduit la latence et évite le micro-écrêtage tant redouté, qui arrivent généralement lorsque de nombreux appareils sont connectés au même réseau et demandent une bande passante en abondance.

C’est la clé si, par exemple, vous avez une PlayStation 5, qui a le WiFi 6 parmi ses fonctionnalités et dont les jeux peuvent être ruinés par une mauvaise connexion.

Pour les 39 euros que cela coûte actuellement, c’est un investissement très abordable et raisonnable pour donner à votre WiFi un saut de qualité au lieu d’attendre que votre opérateur le fasse pour vous, ce qui peut encore prendre des années.

Ce n’est en aucun cas le seul routeur WiFi 6 de qualité en vente à ce stade, ni le seul qui puisse être qualifié d’abordable, mais c’est le meilleur rapport qualité-prix.

