Si vous avez un iPhone ou une PS5, vous avez besoin de ce routeur oui ou oui, et il est également maintenant en vente | La technologie

Le routeur TP-Link Archer AX73 est plus rapide, plus puissant et plus sécurisé. Parfait pour naviguer à pleine vitesse, en particulier pour jouer à des jeux vidéo.

L’année 2021 a marqué le décollage définitif du réseau WiFi 6, ce nouveau standard avec lequel les vitesses de connexion de nos foyers montent en flèche. Et pour en tirer le meilleur parti, vous avez besoin un routeur compatible WiFi 6.

Car, comme de plus en plus d’appareils sont compatibles avec les réseaux WiFi 6, il est nécessaire d’avoir un routeur qui diffuse avec cette nouvelle technologie. Le TP-Link Archer AX73 est l’un des plus puissants de sa gamme de prix et c’est moins cher que jamais sur Amazon pour 109,99 euros.

Prenez ce routeur TP-Link Archer AX73 pour 109,99 euros

Avec un prix public conseillé de 199 euros, sur Amazon il est presque 100 euros moins cher avec cette réduction qui le laisse à son prix minimum historique de 109,99 euros. Un très bon prix pour un routeur WiFi 6 de ses caractéristiques.

Ce routeur Wi-Fi 6 double bande prend en charge des vitesses allant jusqu’à 5 400 Mbps. Il est équipé des technologies 4T4R et HE160 dans la bande 5 GHz pour permettre des connexions ultra rapides.

En ayant MU-MIMO et OFDMA, il essaie de réduire la congestion, et avec ses six antennes externes haute puissance, il veut fournir un signal sans fil à tous les coins possibles de la maison / du bureau. Il a des ports Gigabit et des connexions USB 3.0.

Possède des fonctionnalités liées à la sécurité pour empêcher les attaques DDoS, des contrôles parentaux pour surveiller combien de temps les utilisateurs sont en ligne et bloquer les contenus inappropriés, et HomeShield avec antivirus Avira pour que le réseau reste sans souci.

Une excellente occasion d’apporter le WiFi 6 dans votre maison et d’en tirer le meilleur parti grâce à ce routeur TP-Link Archer AX73 puissant, rapide et fantastique, que vous avez maintenant en vente pour 109,99 euros pour une durée limitée.

