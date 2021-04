Si vous avez un lecteur Roku et voyez ce message, signalez-le tout de suite – .

Avec le nombre d’utilisateurs de Roku dépassant désormais les 51 millions d’utilisateurs, la plate-forme est devenue une cible attrayante pour les escrocs qui cherchent à tirer parti d’utilisateurs sans méfiance. L’une des escroqueries les plus populaires à surveiller concerne une page d’activation frauduleuse conçue pour voler des informations personnelles sensibles ou solliciter un paiement.

Comme Roku détaille sur son site Web, les pirates informatiques ciblant les utilisateurs de Roku sont devenus plus sophistiqués ces dernières années et sont même allés jusqu’à supprimer les publicités Google afin que leurs pages frauduleuses apparaissent en haut des pages de recherche Google. De plus, ces faux sites Web se faisant passer pour des pages officielles de Roku n’ont aucun scrupule à utiliser les logos officiels de Roku et même à utiliser des URL apparemment légitimes comme roku.activation et roku.link. Fait intéressant, la société note que les requêtes de recherche pour la prise en charge de Roku représentent le vecteur d’attaque le plus couramment utilisé par les escrocs.

En règle générale, vous devez vous méfier de toute page Web qui prétend que votre code d’activation n’a pas fonctionné et, à son tour, vous demande d’appeler un numéro d’assistance. Dans cette escroquerie particulière, les escrocs vous demanderont les informations de votre carte de crédit afin de pouvoir «activer» votre compte. Roku, bien sûr, est gratuit et n’a jamais exigé aucun type de frais d’activation.

Dans le même ordre d’idées, tous les messages qui prétendent vous aider à créer un compte Roku ou vous demandent de l’argent pour faire fonctionner votre appareil doivent être ignorés.

Outre les escroqueries d’activation et de configuration, le site Web d’assistance de Roku détaille quelques autres escroqueries courantes que la société exhorte les utilisateurs à rechercher:

Escroqueries facturées pour créer un compte Roku: Si vous parlez au téléphone avec quelqu’un qui se fait passer pour un «agent de support Roku» et qu’il souhaite débiter votre carte de crédit pour créer un compte Roku ou enregistrer votre joueur, raccrochez! Il n’y a jamais de frais pour créer un compte Roku. Lorsque vous configurez et activez votre appareil Roku, vous êtes invité à créer votre compte gratuit, ou si vous préférez, vous pouvez créer votre compte Roku à l’avance en visitant roku.com/signup. Escroqueries vendant des abonnements au service ou au support: Ne payez pas pour un abonnement mensuel ou annuel avec la promesse d’une assistance pour les problèmes de réseau sans fil, les problèmes de télécommande ou d’autres problèmes techniques. Vous ne pourrez probablement jamais utiliser votre abonnement car la plupart des escrocs emballent et ferment leur boutique avant d’obtenir l’assistance dont vous avez besoin. Pour obtenir de l’aide sur ces types de problèmes techniques, visitez le site d’assistance de Roku ou connectez-vous avec d’autres clients sur la communauté Roku. Escroqueries prenant le contrôle de votre appareil Roku: Méfiez-vous des escrocs qui essaient d’activer votre appareil Roku en utilisant leur propre compte Roku. En cas de succès, ils peuvent désactiver votre appareil Roku à tout moment et exiger un paiement par carte de crédit pour la réactivation. Activez toujours votre appareil Roku vous-même en utilisant votre propre adresse e-mail valide et un mot de passe fort et sécurisé. Escroqueries cherchant à accéder à votre ordinateur: N’accordez pas l’accès à distance à votre ordinateur même si un escroc prétend pouvoir l’utiliser pour activer votre appareil Roku ou résoudre un problème technique. Cette tactique est souvent utilisée pour installer des logiciels malveillants et y accéder pour voler vos informations personnelles et financières. Certains escrocs vous demandent même de payer pour le logiciel avec la promesse qu’il empêche les virus et aide votre ordinateur à fonctionner plus rapidement. Escroqueries vendant l’accès à des ensembles de chaînes ou à des programmes à vie Les chaînes Premium peuvent être installées et abonnées directement à partir de votre appareil Roku, et vous pouvez saisir les détails d’abonnement existants pour d’autres chaînes payantes, mais Roku ne vend pas d’abonnements à vie. Soyez conscient si quelqu’un essaie de vous vendre ce service.

Pour rester en sécurité, il est impératif que toute page d’assistance que vous consultez provienne directement de Roku.com.

Si vous avez déjà distribué des informations financières, vous devez contacter votre banque et surveiller les frais suspects sur votre carte de crédit. Vous voudrez également changer votre mot de passe Roku et supprimer tout logiciel que vous pourriez avoir été invité à installer dans le cadre d’un faux processus d’activation ou de configuration.

Et en parlant d’arnaques liées à Roku, vous vous souvenez peut-être du tollé qui s’est ensuivi après qu’un développeur iOS a souligné comment une application distante Roku tierce non officielle – criblée de bugs et de logiciels publicitaires – a réussi à utiliser des centaines de fausses critiques pour obtenir un placement de premier ordre dans l’App Store résultats de recherche et, à son tour, volent de l’argent à des utilisateurs sans méfiance via des abonnements intégrés à l’application.

Un examen légitime de l’application a déclaré: «Il s’agit d’une application tierce développée pour inciter les gens à télécharger et à payer pour quelque chose qui est gratuit si vous avez un Roku. Ils achètent ajoute [sic] pour «Roku Remote» mais l’application est «Roki Remote». »

