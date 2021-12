Si vous avez un message privé sur Twitter de votre banque, ne vous inquiétez pas, ils veulent juste que vous les payiez | La technologie

Aux États-Unis, les prêteurs pourront revendiquer leurs clients via des messages Twitter, des messages privés Instagram ou Facebook Messenger. Le motif? C’est désormais légal.

La règle récemment approuvée du Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) ouvre la porte aux créanciers pour se faufiler dans les réseaux sociaux de millions d’Américains qui ont des prêts.

Le changement, qui a été approuvé par le CFPB l’année dernière sous l’administration Trump, oblige les créanciers à contacter les défaillants en privé, ce qui signifie qu’ils peuvent envoyer des messages directs mais pas publier sur leur page publique.

Les consommateurs peuvent choisir de ne pas recevoir ces messages, bien sûr, mais par défaut, les créanciers n’ont pas besoin d’autorisation pour contacter les particuliers. À l’heure actuelle, il n’y a pas de règles sur le nombre de messages qu’ils peuvent envoyer, donc une interdiction dangereuse est ouverte.

Les critiques disent que les messages peuvent ou non impliquer quoi que ce soit ou conduire à des atteintes à la vie privée et à la prolifération de nouvelles escroqueries (maintenant, ce ne sera plus la poste, mais votre prêteur).

Remarquez, les partisans de la mesure disent que le changement est une simple mise à jour des règles créées dans les années 1970.

Les prêteurs avaient fait valoir que Le changement était nécessaire, puisque le Fair Debt Collection Practices Act, qui réglemente le secteur, est devenu loi en 1977., bien avant la création des médias sociaux et des SMS sur téléphone portable.

La règle crée également une nouvelle limite pour les appels téléphoniques. Vous pouvez passer sept appels par semaine pour une dette spécifiqueMais les personnes ayant plusieurs dettes peuvent toujours recevoir des dizaines d’appels par semaine.

Les agents de recouvrement aussi sont limités à ne contacter aucun consommateur par téléphone dans un délai d’une semaine après lui avoir parlé d’une dette précise.

Mark Neeb, PDG du groupe d’entreprises de recouvrement de créances ACA International, a déclaré dans un communiqué que le changement représente un petit pas en avant dans la modernisation de communication avec les consommateurs.

En fait, environ un tiers des Américains qui ont eu un rapport de crédit ont une dette qui a été envoyée à une agence de recouvrement, selon CBS News, ce qui signifie que la règle pourrait affecter des dizaines de millions de personnes.