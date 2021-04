Si vous avez un mobile LG ici, vous pouvez vérifier s’il sera mis à jour vers Android 11, 12 et 13 | La technologie

Après avoir quitté le marché du mobile, la société sud-coréenne LG a confirmé qu’elle continuerait à proposer des mises à jour de ses terminaux pendant trois ans. Aujourd’hui, nous venons de voir la confirmation officielle sur les terminaux qui recevront une mise à jour vers Android 11 et les deux prochaines versions.

La société a déjà promis des mises à jour pour les téléphones qui ont été achetés même s’ils ne vont plus développer plus de mobiles, pour le moment. Cependant, les mises à jour n’impliquent pas que de nouvelles versions d’Android arriveront.

Pour le moment, l’état et la date de la mise à jour vers Android 11 des téléphones LG suivants sont déjà connus:

LaunchStateLG Velvet 5G Avril 2021CompletLG G8XQ3 2021En testLG Velvet 4GQ4 2021En testLG G8SQ4 2021En testLG WingQ4 2021En testLG K52Q4 2021En testLG K42Q4 2021N testV50, V50S, Q70, Q9261, Q9251, test

Maintenant bien, Et les prochaines versions d’Android? Les OTA de Android 12 et Android 13 Ils devraient atteindre certains mobiles LG et c’est ce que nous avons vu sur le site coréen de LG.

Nous vous rappelons que bon nombre des nouvelles fonctionnalités qu’Android 12 apporte ont à voir avec une rénovation esthétique et une optimisation de certaines fonctions.

On dirait le développement se poursuit non seulement pour les mises à jour de sécurité, mais également pour la sortie d’Android 12 et d’Android 13 pour les mobiles suivants:

Android 12Android 13LG WingOuiOuiLG VelvetOuiOuiLG Velvet LTESouiOuiLG V50sOuiNonLG V50OuiNonLG G8OuiNonLG Q31OuiNonLG Q52OuiNon

Comme nous le voyons, Android 12 semble atteindre tous les modèles que la société a lancés ces derniers temps alors que Android 13 ne le ferait que pour les modèles les plus modernes, c’est-à-dire LG Wing et LG Velvet en édition 4G et 5G.

Il semble certainement que l’engagement de LG soit clair et que cela peut être une bonne opportunité d’obtenir un LG Velvet à un bon prix maintenant que les grands détaillants en retirent le stock disponible.

Le LG Wing est un modèle assez frappant et la conception de l’écran rotatif est très intéressante, même si au quotidien cela dépend du type d’utilisation que vous faites. Bien sûr, c’est un mobile beaucoup plus gros et plus lourd.