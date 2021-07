“Si vous avez une minute, vous devez en profiter”

31/07/2021 à 14h10 CEST

.

Rafa Mir, gran protagonista en la clasificación de la selección española de fútbol para las semifinales de Tokio 2020, al conseguir un tanto in extremis que forzó la prórroga y otros dos goles en este periodo, resaltó la importancia de “salir enchufado” para ayudar al équipe.

Mir a évité la défaite de l’Espagne dans le temps réglementaire avec un but à la 93e minute, juste après avoir relevé Mikel Mérinos. “C’est l’importance de sortir branché et si tu as une minute il faut toujours en profiter, c’est ce qu’ils m’ont appris”, a-t-il déclaré à la télévision espagnole au pied du terrain.

“Nous savions que c’était un match exigeant, car ils ont de grands footballeurs, mais nous avons obtenu la victoire, c’est ce que nous voulions tous”, a déclaré Rafa Mir, qui était “très heureux” pour l’équipe dans son ensemble, dans laquelle dans son avis tous convoqués par Luis de la Fuente Ils ont du potentiel pour jouer, aussi bien ceux qui sortent habituellement que les autres.

“Nous avons une équipe pour faire quelque chose de bien”, a déclaré l’attaquant espagnol, qui, concernant l’adversaire qu’il préférait en demi-finale, a indiqué que la chose la plus importante est l’équipe elle-même. “Nous devons être calmes, être nous-mêmes et nous pouvons faire de grandes choses”, a-t-il ajouté.

Plus tard, dans la zone mixte sel on lui demandera si après le triplé il se voit dans le onze de départ en demi-finale, après avoir été remplaçant lors des quatre premiers matchs des Jeux Olympiques, il a déclaré : « Le patron, c’est l’entraîneur , au final ceux qui jouent et ceux d’entre nous qui ne sont pas prêts à le faire, nous avons une grande équipe et c’est une victoire d’avoir un bon, très grand fonds de garde-robe, beaucoup de ressources, je suis très content pour la passe & rdquor ;.

Enfin, il a apprécié la façon dont il a surmonté les occasions qu’il avait et n’a pas pu mettre les 54 minutes qu’il a jouées jusqu’à avant le match contre la Côte d’Ivoire : « Je le cherchais, c’est vrai que je n’avais pas tout le temps nécessaire, mais l’objectif est quelque chose que j’ai toujours eu et au final c’est venu avec calme et travail. Mais surtout avec tous ces collègues, qui sont très bons », a-t-il déclaré.