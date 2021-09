Si vous avez une voiture de plus de 10 ans, la DGT ne sera pas contente si vous la vendez | Moteur

Lors d’une conférence sur la sécurité routière, le directeur général de la circulation a fait part de son mécontentement face à la vente de voitures anciennes, notamment celles qui ont plus de 10 ans.

La flotte de véhicules espagnole est ancienne, l’une des plus anciennes d’Europe. Cela est dû à de nombreux facteurs, mais le premier est que notre pouvoir d’achat sur les vieux continents est l’un des plus faibles.

Pour cette raison, nos voitures sont en moyenne plus anciennes que celles d’Allemagne, de France ou de Belgique, entre autres pays.

Cette réalité a plusieurs conséquences. Par exemple, la question de la pollution, puisque nous avons plusieurs millions de voitures diesel d’ancienne génération qui émettent beaucoup plus qu’il n’est permis actuellement. Et c’est un problème.

Mais le vrai bémol vient de la partie sécurité, car il a été démontré que plus les voitures sont anciennes, moins elles sont sûres sur la route contre les accidents.

C’est pourquoi, pendant quelques jours sur la sécurité routière, l’organisation a présenté les résultats du bilan des accidents graves par âge du véhicule, préparé par le Centre d’Etudes et d’Opinion Ponle Freno-AXA.

Selon l’étude (réalisée sur un échantillon de 800 accidents graves), les véhicules âgés de 0 à 4 ans ont enregistré 17 % de blessures graves dues aux accidents en moins que ceux de plus de 10 ans, et 9% de moins que ceux entre 5 et 10 ans.

En plus de ces données sur les blessures des voyageurs, l’étude a également confirmé que l’âge de la voiture influence les accidents, puisque Les véhicules de plus de 10 ans sont deux fois plus susceptibles d’être impliqués dans un accident de la route grave que les voitures plus anciennes.

Plus précisément, 53 % contre 24 % pour les 0-4 ans.

Pour cette raison, Pere Navarro, directeur général de la circulation, a souligné l’importance de promouvoir des mesures telles que la location et la location de voitures, et que les administrations prennent des mesures pour que les véhicules de plus de 10 ans quittent progressivement les routes espagnoles.