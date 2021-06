Si vous avez Windows 7, vous ne pourrez plus mettre à jour les pilotes via Windows Update | La technologie

Vous ne pourrez plus mettre à jour les pilotes via Windows Update si vous avez Windows 7, bien qu’il existe une exception.

Microsoft vient de mettre une autre dalle sur Windows 7, un système d’exploitation qui n’est plus supporté depuis janvier 2020, et que maintenant vous ne pouvez plus recevoir de mises à jour de pilotes via Windows Update, comme cela s’est produit tout au long de la vie.

Concrètement, ce changement de politique de Microsoft, qui est expliqué dans un document officiel, concerne Windows 7, Windows Server 2008 et Windows Server 2008 R2, qui ne pourront plus mettre à jour les pilotes via Windows Update.

Cela est dû au fait que le certificat racine SHA-1 pour Windows 7 et Windows Server 2008 est devenu invalide le 9 mai, obligeant les partenaires à commencer à publier des pilotes signés SHA-2 qui ont causé divers problèmes opérationnels et qu’il est incompatible sur Windows Périphériques serveurs. Cela a avancé la décision de Microsoft selon laquelle il n’autorisera pas non plus la publication des pilotes signés SHA-2 sur Windows Update.

Heureusement, il y aura une exception, et c’est que les clients qui sont inscrits au programme Mises à jour de sécurité étendues (ESU) continuera à accéder à ces pilotes mis à jour : « Si votre organisation utilise le programme de mises à jour de sécurité étendues (ESU), vous aurez toujours la possibilité de déployer des pilotes sur vos appareils gérés à l’aide de Windows Server Update Services. »

Dans tous les cas, ce ne sera pas pour toujours, car ces pilotes Windows 7 au sein du programme continueront d’être compatibles jusqu’en janvier 2023, avec lequel, fondamentalement, Microsoft ferme le robinet sur la mise à jour des pilotes dans Windows 7. La seule bonne nouvelle pour les utilisateurs de Windows 7 va vraisemblablement pouvoir passer à Windows 11 gratuitement.

Les habitants de Redmond ne veulent pas que la même chose se produise avec Windows 10 qui se passe avec Windows 7, où il y a des millions d’ordinateurs dans le monde qui exécutent un système d’exploitation plus ancien, et où même des systèmes d’il y a 20 ans, comme Windows XP, continuez à avoir une certaine présence.