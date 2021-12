Si vous avez YouTube TV, vous risquez de perdre bientôt 18 chaînes, dont ESPN

Il y a quelques mois, YouTube TV avait du mal à conclure un accord avec NBC pour maintenir ses chaînes sur le service de télévision en direct. Les deux parties ont finalement réglé leurs différends et toutes les chaînes NBCUniversal sont restées. Malheureusement pour les abonnés de YouTube TV, il y a maintenant encore plus de drames. Ce lundi, YouTube TV a annoncé qu’elle était désormais en train de négocier un nouvel accord avec Disney sur son contenu. L’accord actuel entre Disney et YouTube TV expire le vendredi 17 décembre. À condition qu’ils ne parviennent pas à joindre les deux bouts, YouTube TV perdra plus d’une douzaine de chaînes.

YouTube TV pourrait perdre des chaînes Disney

YouTube TV a envoyé un e-mail aux abonnés lundi concernant les négociations en cours avec Disney. Le langage est similaire à ce que nous avons vu lorsque YouTube TV travaillait sur les problèmes avec NBC. Une fois de plus, le service de télévision en direct affirme qu’il ne peut pas parvenir à un « accord équitable » avec un fournisseur de contenu :

Disney est un partenaire important pour nous. Nous sommes en conversation active avec eux et nous nous efforçons de conserver leur contenu sur YouTube TV. Notre demande à Disney, comme à tous nos partenaires, est de traiter YouTube TV comme n’importe quel autre fournisseur de télévision – en nous offrant les mêmes tarifs que les services de taille similaire paient, sur les chaînes de Disney aussi longtemps que nous les diffusons.

YouTube TV a un plan en place si les pourparlers tournent mal. Si les deux parties ne parviennent pas à trouver un terrain d’entente d’ici le 17 décembre, YouTube TV perdra toutes les chaînes appartenant à Disney et réduira son prix mensuel de 64,99 $ à 49,99 $. Ce sera le nouveau prix de YouTube TV jusqu’au retour des chaînes.

YouTube TV explique que la remise s’appliquera à tous les membres du forfait de base facturés lorsque le contenu Disney n’est pas disponible. Il viendra soit sous forme de crédit, soit sera appliqué directement. Si vous êtes abonné à YouTube TV, vous n’avez rien à faire pour bénéficier de la réduction. Cela se fera automatiquement.

Voici toutes les chaînes que YouTube TV perdra s’il ne parvient pas à conclure un accord avec Disney :

Votre chaîne ABC locale, ABC News Live, Disney Channel, Disney Junior, Disney XD, Freeform, FX, FXX, FXM, National Geographic, National Geographic Wild, ESPN, ESPN2, ESPN3 (par authentification auprès de l’application ESPN), ESPNU, ESPNEWS , Réseau SEC, Réseau ACC

Que devez-vous faire maintenant?

En attendant, si vous souhaitez toujours accéder au contenu Disney, YouTube TV vous recommande de vous inscrire à The Disney Bundle. Le forfait coûte 13,99 $ par mois et comprend l’accès à Disney Plus, Hulu et ESPN Plus. Vous serez toujours privé de la plupart des chaînes en direct répertoriées ci-dessus. Et YouTube TV n’a pas noté que Hulu + Live TV et de nombreux autres services de télévision en direct proposent ces chaînes.

En tant qu’abonné YouTube TV moi-même, je commence à perdre patience avec le service. D’un côté, il vaut mieux que nous soyons au courant de ces discussions avant que les chaînes ne disparaissent soudainement du service. D’un autre côté, être entraîné dans ces batailles de porte-avions plusieurs fois par an est épuisant. Vais-je pouvoir regarder les sports universitaires sur YouTube TV ce week-end ou non ?