Si vous aviez un iPhone gratuit aujourd’hui, retireriez-vous votre téléphone Android?

Crédit: Adam Molina / Autorité Android

C’est un débat aussi vieux que le temps. Téléphone Android ou iPhone, quel est le meilleur et pourquoi? Mais nous ne sommes pas ici pour vous poser cette question. Nous sommes ici pour savoir si vous avez un nouvel iPhone fessé gratuitement aujourd’hui, voudriez-vous retirer votre téléphone Android? Bien sûr, il y a plusieurs considérations à cela.

Peut-être que votre téléphone Android a quelques années et que le nouvel iPhone est livré avec de meilleures spécifications. Vous pourriez également avoir le dernier et meilleur téléphone Android en ce moment et avoir à choisir entre celui-ci et un tout nouvel iPhone. Quoi qu’il en soit, abandonneriez-vous votre appareil Android pour un iPhone gratuit?

Bien sûr, votre réponse pourrait être plus nuancée que les options de notre sondage. Nous aimerions également connaître la raison de votre choix. Alors sans plus tarder, votez et n’hésitez pas à nous laisser un commentaire sous l’article avec vos réflexions sur le sujet.