Si vous bénéficiez du crédit d’impôt pour enfants, cette importante mise à jour de l’IRS est pour vous

Dans exactement deux semaines, le cinquième des six paiements du crédit d’impôt pour enfants sera versé aux familles. Les chèques à venir comprennent une partie du paiement anticipé de la moitié du crédit d’impôt, dont les familles obtiendront le reste en 2022. Les paiements transféreront également des milliards de dollars ce mois-ci du gouvernement fédéral aux comptes bancaires des bénéficiaires.

En attendant de savoir si les paiements sont prolongés comme le souhaitent les démocrates, l’IRS a partagé une mise à jour importante. Cette mise à jour implique un changement potentiel affectant le paiement du crédit d’impôt pour enfants du 15 novembre.

Meilleure offre du jour Amazon vient de lancer une nouvelle vente massive – découvrez toutes les meilleures offres ici ! Prix : Voir les offres du jour ! Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Mise à jour du crédit d’impôt pour enfants de l’IRS

L’argent est disponible pour les Américains pendant la pandémie via plusieurs programmes et contrôles de relance. Source de l’image : SkyLine/Adobe

Le lundi 1er novembre, l’IRS a annoncé le lancement de la nouvelle fonctionnalité suivante. Toute famille recevant les paiements mensuels du crédit d’impôt pour enfants peut désormais mettre à jour ses revenus à l’aide du portail de mise à jour du crédit d’impôt pour enfants disponible sur IRS.gov. Et sur une note connexe, l’IRS a également annoncé lundi qu’il lancera fin novembre une nouvelle version en espagnol de ce portail de mise à jour.

« L’IRS exhorte les familles à saisir tout changement de revenu important avant minuit le 1er novembre afin qu’elles soient prises en compte dans leur paiement de novembre, prévu pour le 15 novembre », indique l’annonce de l’IRS. « Si une famille n’est pas en mesure d’effectuer les modifications le 1er novembre, saisissez-les avant le 29 novembre afin qu’elles soient prises en compte dans le paiement de décembre. »

Après avoir effectué la mise à jour, « l’IRS ajustera les montants des paiements restants pour s’assurer que les gens reçoivent le paiement anticipé total pour l’année ».

Détails supplémentaires

L’IRS ajoute que la nouvelle fonctionnalité du site Web peut aider les familles à s’assurer qu’elles obtiennent les bons montants de crédit d’impôt pour enfants. Il sera particulièrement utile à toute famille qui souhaite augmenter ou diminuer ses mensualités. C’est si leur revenu cette année a augmenté ou diminué considérablement, par exemple.

Toute famille dont les revenus ont considérablement augmenté en 2021, par exemple, devrait envisager de réduire ses paiements, poursuit l’annonce de l’IRS. Cela est particulièrement vrai si les familles reçoivent le paiement mensuel maximum maintenant. Et s’ils s’attendent à être admissibles à moins que le crédit complet lorsqu’ils produisent leurs impôts de 2021.

Il y a aussi quelques autres points importants à noter.

À l’heure actuelle, le sixième et dernier paiement du crédit d’impôt pour enfants sera versé le 15 décembre. La Maison Blanche Biden fait pression pour que ces chèques mensuels soient prolongés d’un an. Mais ce n’est pas encore définitif. De plus, gardez un œil sur votre courrier pour un document important de l’IRS au début de 2022. L’agence fiscale envoie une «lettre 6419» aux bénéficiaires du crédit d’impôt pour enfants. Il documentera les paiements anticipés du crédit d’impôt pour enfants émis en 2021. Les familles utiliseront cette lettre lors de la préparation de leurs déclarations de revenus en 2022.