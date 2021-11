Si vous cherchez un iPhone 13 à prix réduit, il n’est pas facile de le trouver, mais ici vous avez une bonne offre | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

L’iPhone 13 a été lancé récemment et le stock est limité, il est donc vendu à un prix officiel. C’est le seul modèle en vente sur Amazon et Media Markt.

En vente il y a quelques semaines à peine, le iPhone 13 C’est l’un des mobiles les plus recherchés. Apple a annoncé des problèmes de stock dus à la crise d’approvisionnement, donc si vous envisagez d’en acheter un, notamment pour l’offrir à Noël, ne réfléchissez pas trop…

est iPhone 13 avec 256 Go de stockage dans le seul qui a une remise de 40 euros sur Amazon. Son prix réduit reste à 989 euros. Avec la livraison gratuite en un jour d’Amazon. Vous l’avez également au même prix sur Media Markt.

Le nouveau iPhone 13 premières avec un écran plus lumineux, plus de puissance, plus d’autonomie, et les nouvelles technologies pour prendre des photos professionnelles et tourner des vidéos dignes d’Hollywood.

Le nouvel iPhone 13 comprend un écran OLED, le nouveau processeur A15 Bionic, une batterie de plus grande capacité et 2 appareils photo de 12 mégapixels avec 47% de performances en plus par faible luminosité.

son Écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces C’est l’un des meilleurs du marché et il brillera même en plein soleil.

Libère le puissant Processeur A15 Bionic, livré avec intelligence artificielle pour accélérer les processus et améliorer les vidéos et les photos. Ce modèle en vente est livré avec rien de moins que 256 Go de stockage.

La première des nouvelles caméras un grand angle qui capture plus de lumière et un ultra grand angle qui capture plus de détails dans les zones sombres.

Le nouveau Mode cinéma, applicable aux caméras arrière et avant, vous permet d’enregistrer des vidéos 4K avec HDR et Dolby Vision, comme un vrai réalisateur hollywoodien, avec effets de profondeur et changements de mise au point automatiques.

Apple a aussi beaucoup travaillé avec ce nouveau modèle sur l’autonomie, qui s’est nettement améliorée par rapport à l’iPhone 12.

Maintenant tu peux tenir 19 heures de lecture vidéo sur une seule charge. Cela donne à voir des séries complètes…

Il dispose également de la 5G, d’une charge rapide et d’une compatibilité avec les accessoires MagSafe. Si vous voulez en savoir plus, ne manquez pas notre analyse de l’iPhone 13.

