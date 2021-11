Si vous cherchez un mobile pour jouer ou regarder des séries, le realme GT Neo 2 vient de sortir, mais il bénéficie déjà d’une remise de 80 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Le nouveau realme GT Neo 2 est un mobile qui entre par les yeux, avec cette jolie couleur Néo Bleu délavé, et un écran à faire rêver.

Le Realme GT Neo 2 C’est un smartphone manifestement axé sur les jeunes, et nous ne parlons pas d’âge, mais de mentalité. Si vous aimez regarder des vidéos, des séries ou des films, ou jouer à des jeux sur votre mobile, il est fait pour vous.

Le nouveau realme GT Neo 2 a déjà une remise de 80 euros. Il ne coûte que 369 euros, vendu et expédié par Amazon en une journée.

Il est un mobile très équilibré avec du matériel haut de gamme, un écran spectaculaire et une grande autonomie, avec une charge rapide.

Le realme GT Neo 2 est un mobile haut de gamme en 2021, avec un écran spectaculaire, une grande autonomie et une charge rapide. Idéal pour regarder des vidéos et des séries, ou jouer à des jeux vidéo.

A un écran 6,64 pouces Full HD + AMOLED E4 à 120 Hz, avec une incroyable 1300 nits de luminosité maximale. Vous le verrez parfaitement même en plein soleil. Compatible avec HDR10+.

Chevauchez le puissant Processeur Snapdragon 870 5G, avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

En mode jeu, vous pouvez jouer avec des performances optimales, grâce à la plaque de refroidissement à la vapeur en acier inoxydable.

C’est le mobile idéal pour regarder Netflix, Disney+, etc., et aussi pour jouer à des jeux vidéo au plus haut niveau.

La photographie n’est pas sa priorité, mais il respecte parfaitement un capteur principal de 64 Mpx, un grand angle de 8 Mpx et une Macro de 2 Mpx. La caméra selfie atteint 16 Mpix.

Si vous voulez toujours être connecté, il n’y a rien de plus tendance que le realme GT Neo 2. Il dispose d’une connexion 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.1, NFX et d’un connecteur USB Type-C.

Avec son énorme batterie de 5 000 mAh vous avez une autonomie pour toute la journée. Et si vous devez charger au milieu du jeu, cela ne prendra pas longtemps : grâce à charge rapide à 65W, il se recharge 100% en seulement 36 minutes.

Si vous voulez en savoir plus, ne manquez pas notre analyse complète du realme GT Neo 2.

