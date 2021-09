Si vous cherchez un ordinateur portable léger mais puissant, celui-ci de MSI a Ryzen 5 et ne coûte temporairement que 599 euros | La technologie

in

Le travail est de retour et les cours sont de retour, ce qui coïncide avec l’une des meilleures offres d’achat d’un ordinateur portable observée ces derniers mois.

Aujourd’hui, avoir un bon ordinateur portable est absolument essentiel si vous travaillez avec un PC, et il est beaucoup plus polyvalent qu’un ordinateur de bureau, au cas où vous deviez les emmener au bureau, en voyage ou à l’université. De plus, il existe des modèles très abordables à vendre.

L’un d’eux est désormais le MSI Moderne 15 A5M-010XES, que la boutique en ligne espagnole PcComponentes vend pour seulement 599 euros, soit une réduction de 200 euros par rapport à son prix d’origine, ce qui n’est pas mal non plus.

Cet ordinateur ultraléger avec Ryzen 5 est idéal pour travailler et étudier. Il a une taille considérable, un SSD et un prix désormais très abordable.

Par caractéristiques, il offre d’excellentes performances au quotidien, et c’est que le processeur AMD Ryzen 5 de 5e génération qu’il équipe est un gage de fluidité, ainsi que le reste de ses spécifications.

Il convient de noter, bien sûr, qu’il est livré sans système d’exploitation préinstallé, vous devrez donc installer vous-même Windows 10, ce qui n’est pas du tout difficile et que vous pouvez avoir complètement prêt en une demi-heure.

En revanche, c’est un grand avantage que son poids n’est que de 1,6 kg. Ce n’est pas l’ordinateur de type ultrabook le plus léger qui existe, mais on peut dire qu’il est très maniable de le transporter sur ou dans un sac à dos.

Un ordinateur portable offre de la polyvalence et, dans de nombreux cas, beaucoup de puissance. Ce sont quelques modèles low cost avec Windows 10 qui résoudront une bonne partie de vos problèmes.

Voici ses principales spécifications techniques :

Taille de l’écran : 15,6″ Résolution de l’écran : Full HD Poids : 1,6 kg Processeur : AMD Ryzen 5 5500U Mémoire RAM : 8 Go DDR4 Stockage : 512 Go SSD Système d’exploitation : sans système d’exploitation

Il dispose du WiFi 6, une amélioration considérable par rapport aux modèles des années précédentes, car cette norme améliore considérablement la stabilité du signal et la vitesse dans les environnements très saturés, qui sont pratiquement tous à cette époque. L’inconvénient est que cela vous oblige oui ou oui à acheter un routeur avec WiFi 6 si vous souhaitez profiter de cette fonctionnalité.

La livraison est gratuite depuis l’Espagne et partout dans la péninsule, donc en seulement 24 à 48 heures, vous aurez votre achat à la maison et sans avoir à payer de frais de port.

