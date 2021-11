Si vous cherchez un ordinateur portable pour enfant, ce Chromebook Asus tombe à son prix minimum, à seulement 179 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

L’informatique, les devoirs et les projets en ligne ont été intégrés dans les salles de classe au cours des deux dernières années. Aujourd’hui, les enfants ont besoin d’un PC pendant le cours.

Rechercher du contenu sur Google et Wikipedia, regarder des cours vidéo, des appels vidéo, des cours en ligne, télécharger des devoirs… De plus en plus d’activités scolaires se déroulent sur Internet. Chaque étudiant a besoin d’un ordinateur portable aujourd’hui.

Tu peux recevoir l’ordinateur portable Asus Chromebook Z1400CN-EB0420 à son prix le plus bas, 40% de réduction. Il ne coûte que 179,99 euros, vendu et expédié gratuitement par Amazon en une journée.

C’est un Ordinateur portable à écran 14 pouces 1080p équipé de ChromeOS, il est donc destiné aux activités en ligne avec les applications Google, telles que Gmail, Gdrive, Google Docs, etc.

Cet ordinateur portable Chrome OS ne pèse que 1,2 kg et dispose d’un processeur Intel Celeron N3350. L’écran a une résolution Full HD et son prix est très abordable.

Bien sûr, il peut également être utilisé pour parcourir des pages Web, regarder des vidéos, passer des appels vidéo et toutes les activités dont un élève a besoin.

Mais gardez à l’esprit qu’il s’agit d’un Chromebook, vous devez donc utiliser applications téléchargées depuis le Chromebook Store, ce ne sont pas des applications Windows.

C’est un ordinateur portable léger et très confortable à transporter, ne pèse que 1,2 kilos. Idéal à emporter à la bibliothèque ou à utiliser n’importe où.

A un Processeur Celeron N3350 double cœur, processeur graphique Intel HD Graphics 500, 4 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage.

Cela a aussi WiFi 5 bi-bande, Bluetooth, deux connexions USB Type-C, des connexions USB 3.1 standard et un lecteur de carte micro SD.

La batterie atteint une autonomie jusqu’à 10 heures d’utilisation continue. De quoi tenir une journée d’école complète, sans que vous ayez à vous inquiéter.

C’est un ordinateur portable bon marché avec suffisamment de puissance pour les tâches bureautiques et éducatives basées sur du texte ou de la vidéo, mais vous ne pouvez pas demander beaucoup plus à ce prix.

Asus fabrique de bons ordinateurs portables, avec un design en aluminium haut de gamme et une charnière qui a résisté aux rudes tests de 20 000 ouvertures.

