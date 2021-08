Si vous cherchez un ordinateur portable pour la rentrée, le Huawei MateBook X Pro 2021 est en promo avec 400 euros de remise | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Le Huawei MateBook X Pro 2021 est un ordinateur haut de gamme qui possède des fonctionnalités intéressantes. A l’intérieur, il arbore un processeur Intel de dernière génération ainsi qu’une bonne quantité de RAM et de stockage, le tout dans un design élégant et sobre.

La concurrence dans les ordinateurs portables est féroce et la lutte a permis de proposer des équipements de qualité supérieure à des remises intéressantes. Huawei est dans le secteur des ordinateurs portables depuis plusieurs années et a lancé plusieurs modèles pour différentes gammes.

Ce qui caractérise l’entreprise asiatique, c’est qu’elle traite tous ses équipements avec soin en termes de design et de matériaux, tous visiblement premium à l’extérieur. Le dernier équipement lancé sur le marché est le Huawei MateBook X Pro 2021.

Cet ordinateur fait partie de la gamme la plus élevée des ordinateurs portables Huawei et présente des finitions métalliques en deux couleurs : gris sidéral et vert émeraude. Mais c’est à l’intérieur que la magie opère et, est-ce que, le processeur qui donne vie à cette équipe est un Intel Core i7 de 11e génération.

Plus précisément, le processeur est l’Intel Core i7 1165G7 doté de la nouvelle carte graphique appelée Intel Iris Xe et capable d’offrir des performances adéquates dans les tâches d’édition. Ce processeur est accompagné de 16 Go de RAM LPDDR4X à 4 266 MHz.

Le stockage est marqué par un disque SSD NMVe PCIe de 1 To. Allez, la fiche technique est vraiment impressionnante pour une équipe qui ne dépasse pas le kilo et demi. L’écran mesure 13,9 pouces avec une résolution 3K ou 3 000 x 2 000 pixels.

En outre, L’un des avantages est qu’il est FullView LTPS touch et cela permet à l’utilisateur d’interagir avec l’écran comme s’il s’agissait d’un mobile ou d’une tablette. Le niveau de luminosité qu’il atteint est de 450 nits, plus que suffisant pour travailler ou étudier à l’extérieur.

Cet ordinateur portable a un design ultra-fin, un écran 3K et Windows 10 comme système d’exploitation, le concurrent direct du Microsoft Surface Laptop 4 dans ses différentes configurations.

Quant aux connexions sans fil, être un ordinateur avec l’un des derniers processeurs Intel a ce qu’on attend : WiFi 6 (802.11 ax) et Bluetooth 5.1. Les connexions physiques sont également respectables et il est livré avec un USB 3.2, deux USB 3.2 type C et le jack 3,5 mm classique..

La batterie qui alimente cet ordinateur portable est de 56Wh et peut offrir jusqu’à 11 heures de travail ou 10 heures de lecture vidéo. En outre, lors du chargement via USB C, le chargeur inclus est compact et peut être transporté n’importe où dans le sac à dos.

Mais la meilleure chose à propos de cet ordinateur portable est que Huawei a baissé son prix de 400 euros et cette remise rend le Huawei MateBook X Pro 2021 pour seulement 1 499 euros. C’est un ultrabook avec la puissance nécessaire pour tout ce qui lui est lancé.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.