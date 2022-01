Si vous cherchez un premier mobile pour un adolescent ou une personne âgée, le Samsung Galaxy A02s ne coûte que 111 euros, en temps pour Reyes | La technologie

Il y a des moments où vous n’avez pas besoin d’un mobile haut de gamme pour couvrir tous vos besoins. Ce Samsung Galaxy A02s est à 36% de réduction.

Les mobiles d’entrée ils sont très utiles pour personnes qui reçoivent leur premier smartphone ou pour une personne âgée qui n’a pas besoin de fonctionnalités avancées, au-delà des appels, de l’utilisation de WhatsApp, de la prise de photos, de la visualisation et de l’enregistrement de vidéos ou de la navigation.

Le mobile Samsung Galaxy A02s bénéficie d’une remise de 36% sur Amazon, tombe à son prix minimum, à seulement 111 euros. Soit une remise de 39 euros ! Vendu et expédié par Amazon, arrivez avant les Kings si vous commandez avant la fin de la journée.

Il s’agit d’un terminal d’entrée doté d’un boîtier robuste, d’un matériel polyvalent pour les fonctions de base et une batterie de 5 000 mAh qui garantit deux jours d’autonomie. A aussi charge rapide à 15 W.

L’interphone Samsung Galaxy A02s ne coûte que 111 euros chez Amazon

Il dispose de un écran Infinity V de 6,5 pouces, résolution HD + et encoche en forme de goutte d’eau où se trouve la caméra selfie.

À l’intérieur de Samsung Galaxy A02 on a un processeur à 8 cœurs, avec 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage extensible via microSD jusqu’à 1 To.

A trois caméras arrière, qui vous permettent de prendre des photos de près ou de créer des effets de profondeur. Le capteur principal est de 13 Mpx, avec une caméra macro de 2 Mpx et un capteur de profondeur de 2 Mpx. La caméra selfie atteint 5 Mpx.

Grâce à son format d’image 20:9, il est idéal pour regarder des films ou pour tenir le mobile d’une main.

Bref, nous avons un mobile très équilibré, parfait pour les tâches quotidiennes de base, comme appeler, envoyer des SMS, naviguer ou regarder des vidéos. Il saura tout faire tant que vous ne lui demanderez pas grand-chose au niveau graphique.

Et avec la garantie Samsung, il ne faut pas oublier que nous sommes avant tout un Galaxy.

