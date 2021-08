Si vous cherchez une alternative bon marché aux Apple AirTags pour Android, Tile Pro est en vente | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Comme cela s’est produit pour tant d’autres choses, Apple ne les a pas inventées, mais les a mises à la mode. Voici une alternative aux AirTags.

Avec ces localisateurs d’objets vous pouvez retrouver votre mobile, tablette, ordinateur portable, clés, valise ou tout autre objet, lorsque vous le perdez.

Il vous suffit de placer l’un de ces dispositifs de localisation à l’intérieur, ou attaché magnétiquement au mobile, ordinateur portable, tablette, clés, valise ou tout autre objet que vous ne voulez pas perdre de vue.

Modèle Carrelage Pro Il est carré et petit, bien qu’un peu plus épais, de la taille d’un porte-clés. Il est idéal de le placer dans clés ou de petits objets.

Carrelage Mince il est plus fin et plus grand, de la taille d’une carte de crédit. Il va très bien de l’introduire dans le portefeuille, l’étui de téléphone portable, l’ordinateur portable, etc..

La différence entre les deux est dans la portée. Si vous perdez l’article qui les porte, appuyez sur un bouton pour déclencher une alarme sur le Tile. Comment ils vont par Bluetooth la portée de Tile Pro est de 122 mètres, tandis que le Tile Slim atteint le milieu, environ 61 mètres. Assez pour couvrir un bâtiment.

Et si l’objet perdu est plus loin ?

Utilisation de l’application Tile vous pouvez le localiser par GPS, ou avec l’aide d’autres utilisateurs qui ont également une tuile, qui recevront un avis d’objet perdu dans leur région.

Bien sûr, gardez à l’esprit que la fonction de localisation à distance avec l’aide d’autres utilisateurs nécessite un paiement supplémentaire.

Mais si ce que vous cherchez est une alternative aux AirTags pour localiser des objets dans une portée de 100 mètres via Bluetooth, est parfaitement valable.

