Si vous cherchez une montre de sport pas chère, cette montre connectée Huawei ne coûte que 79 euros | La technologie

Bien que les montres connectées bon marché ne manquent pas, toutes ne sont pas adaptées à la pratique du sport. L’un des modèles de GPS les moins chers de tous provient de Huawei et son prix est désormais réduit.

Aujourd’hui, peu de coureurs et d’athlètes en général ne disposent pas d’une montre intelligente capable de mesurer des métriques telles que la distance, l’allure ou les calories brûlées, ce qui nécessite sans aucun doute un GPS. Cela signifie que toutes les montres connectées bon marché ne conviennent pas.

Heureusement, il existe des modèles de montres connectées qui ont un GPS et sont également peu coûteux, bien que parlons des modèles de la génération précédente, qui sont encore assez compétitifs. C’est le cas d’un en particulier, le Montre Huawei GT 2e, que la boutique officielle de la marque a ramenée à 79 euros.

Cette montre connectée pour sportifs dispose d’un GPS et d’un capteur de fréquence cardiaque, bien qu’elle dispose également d’autres fonctionnalités avancées, telles que la mesure du VO2 Max.

Pour le mettre en contexte, sur Amazon son prix dépasse 90 euros, c’est donc une bonne affaire, et avec la livraison gratuite partout en Espagne.

En plus d’avoir un GPS, il se distingue par plus de choses, comme avoir un écran AMOLED assez lumineux ou pour atteindre deux semaines de batterie dans des conditions optiques, bien que cela dépende en grande partie du nombre d’entraînements que vous souhaitez quantifier.

Il mesure également une valeur de plus en plus élevée, la VO2 max, qui vous permet de connaître exactement l’état de votre système cardiovasculaire et de suivre votre progression à l’entraînement.

Comme nous avons pu analyser cette Huawei Watch GT 2e, nous sommes en mesure d’affirmer que pour les 79 euros qu’elle coûte maintenant, il existe peu de meilleures alternatives, car la plupart des modèles qui la dépassent en prix ont des performances pires.

Évidemment, il existe de meilleures montres pour les coureurs, en particulier celles de marques comme Garmin ou Polar, spécialisées dans toutes sortes de surveillance sportive, mais aucune d’entre elles n’est aussi bon marché que ce modèle Huawei.

