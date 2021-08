Si vous conduisez cette voiture, chacun d’entre eux vient d’être rappelé

in

General Motors a publié cette semaine un rappel élargi pour tous les modèles Chevy Bolt EV fabriqués de 2017 à aujourd’hui en raison du risque d’incendie. Essentiellement, chaque Chevy Bolt jamais fabriquée est soumise au rappel.

Le rappel découle du fait que la batterie de certains modèles Bolt présente deux défauts de fabrication. En conséquence, GM prévient que le risque d’incendie de la batterie est plus élevé. Dans le cadre du rappel, GM remplacera gratuitement toutes les batteries concernées par des neuves. Sans surprise, le rappel est un énorme coup économique pour GM et coûtera à l’entreprise environ 1 milliard de dollars.

Meilleure offre du jour Mettez Alexa mains libres dans votre voiture pour seulement 19,99 $ avec cet appareil à prix réduit d’Amazon ! Prix : 49,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Combien de voitures sont concernées

Selon GM, le rappel touche plus de 73 000 propriétaires aux États-Unis et au Canada. Environ 9 300 véhicules ont été fabriqués en 2019 seulement, tandis qu’environ 64 000 ont été fabriqués entre 2020 et 2021.

Voici une vidéo montrant les conséquences d’un incendie de Chevy Bolt :

Ce que fait GM pour résoudre le problème des incendies de Chevy Bolt

En plus de remplacer la batterie sur les voitures impactées, GM dit que les batteries seront accompagnées d’une garantie limitée de 8 ans/100 000 milles. Avec autant de voitures en cause, GM dit qu’il travaille sans relâche avec son partenaire de fabrication LG pour pomper autant de nouvelles batteries que possible, aussi vite qu’il le peut.

Que faire si vous avez une Chevy Bolt et qu’une batterie de remplacement n’est pas prête

Si vous possédez une Chevrolet Bolt et que vous ne pouvez pas obtenir une batterie de remplacement immédiatement, il est compréhensible que vous vous méfiiez un peu de conduire une voiture présentant un risque d’incendie accru. Cela dit, GM énumère quelques suggestions conçues pour atténuer la probabilité d’un incendie, ainsi que quelques conseils pour atténuer la gravité d’un incendie en cas d’incendie.

Pour commencer, GM conseille aux propriétaires de « régler leur véhicule sur une limitation de l’état de charge de 90 % en utilisant le mode Niveau de charge cible ». Des instructions spécifiques sur la façon de procéder sont disponibles sur le site Web de rappel de Chevrolet ici. Les utilisateurs qui ne sont pas en mesure de le mettre en œuvre eux-mêmes sont invités à se rendre chez un concessionnaire à proximité.

GM conseille également aux propriétaires de Bolt de recharger leurs véhicules plus fréquemment. De plus, GM dit que les utilisateurs doivent éviter d’épuiser leur autonomie en dessous de 70 miles.

Et enfin, GM met en garde les propriétaires de Bolt de garer leurs véhicules à l’extérieur et de ne pas recharger les véhicules à l’intérieur pendant la nuit.

Comment contacter Chevrolet

Si vous êtes propriétaire d’une Bolt, vous pouvez soit vous rendre sur le site Web de rappel de Chevrolet ci-dessus, soit appeler le concierge Chevrolet EV au 1-833-EVCHEVY. Le numéro est disponible du lundi au vendredi et de 8 h à minuit, heure de l’Est. Le week-end, le numéro est disponible de midi à 21 h, heure de l’Est.