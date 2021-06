Si vous conduisez une voiture de cette marque populaire, vos données personnelles pourraient avoir été volées – .

Un autre jour, une autre violation de données à signaler d’une autre entreprise dont les clients ont été mis en danger.

Cette fois, la société est le constructeur automobile Volkswagen, qui a envoyé un avis officiel de violation de données aux clients ces derniers jours, attribuant l’incident à un fournisseur (utilisé par Volkswagen, Audi et des concessionnaires automobiles agréés) qui a apparemment laissé des données dans un fichier non sécurisé. état en ligne. “Le 10 mars 2021”, explique l’avis de violation de données de Volkswagen, “nous avons été alertés qu’un tiers non autorisé pourrait avoir obtenu certaines informations client”.

Meilleure offre du jour Les acheteurs d’Amazon sont obsédés par les prises intelligentes Kasa de TP-Link – obtenez-les pour seulement 6,07 $ chacune! Prix ​​catalogue : 26,99 $ Prix : 24,29 $ Vous économisez : 2,70 $ (10 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Au total, il semble que des données associées à quelque 3,3 millions de clients Volkswagen et même à des acheteurs potentiels aient été exposées à la suite de cet incident. La plupart des données comprennent des e-mails, des numéros de téléphone, des noms de clients et des adresses, mais quelque 90 000 acheteurs potentiels aux États-Unis et au Canada ont été encore plus exposés, y compris les numéros de permis de conduire et un petit nombre de dates de naissance et de numéros de sécurité sociale.

À propos de cet incident, un porte-parole de Volkswagen a déclaré à TechCrunch qu’il avait “informé les autorités compétentes, y compris les forces de l’ordre et les régulateurs, et travaillait avec des experts externes en cybersécurité et le fournisseur pour évaluer et répondre à cette situation”. Soit dit en passant, cet incident rappelle également un autre dont nous avons parlé récemment, impliquant que les résidents de l’État de Californie pourraient avoir vu leurs données personnelles volées via une cyberattaque contre un fournisseur associé au California Department of Motor Vehicles. Vous pouvez en savoir plus sur cet incident ici.

Volkswagen indique dans son avis de violation de données qu’il s’est associé à la plate-forme de confidentialité des consommateurs IDX pour offrir des services gratuits de protection du crédit. « Les services de protection de l’identité IDX comprennent : 24 mois de crédit et de surveillance CyberScan, une politique de remboursement d’assurance de 1 000 000 $ et des services entièrement gérés de récupération de l’usurpation d’identité si cela se produit”, a déclaré Volkswagen aux clients.

Les parties intéressées sont encouragées à contacter IDX pour toute question et à s’inscrire aux services gratuits de protection de l’identité en appelant le 833-406-2408 ou en allant sur https://response.idx.us/audivwdataprotect. Ce site répond à un certain nombre de questions que les clients pourraient se poser, notamment pourquoi la lettre qu’ils pourraient avoir reçue n’inclut pas une offre de surveillance du crédit ou d’autres services de protection. « Pour la grande majorité des individus », explique le site, « les données concernées incluent les coordonnées et, dans certains cas, les détails du véhicule. Audi et Volkswagen offrent 24 mois de services de protection de crédit sans frais uniquement aux personnes pour lesquelles les informations suivantes ont été impactées : numéro de permis de conduire ; date de naissance; Numéro de sécurité sociale ou d’assurance sociale ; numéro de compte ou de prêt ; ou numéro d’identification fiscale.

“Comme toujours, nous recommandons que les individus restent attentifs aux e-mails suspects ou à d’autres communications qui pourraient leur demander de fournir des informations sur eux-mêmes ou leur véhicule.”

Couverture associée:

Meilleure offre du jour Les acheteurs d’Amazon sont obsédés par les prises intelligentes Kasa de TP-Link – obtenez-les pour seulement 6,07 $ chacune! Prix ​​catalogue : 26,99 $ Prix : 24,29 $ Vous économisez : 2,70 $ (10 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission