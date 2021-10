Si vous craignez la montée de la lumière cet hiver, ce réchaud à gaz est parfait pour esquiver la hache de guerre sur l’addition | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

La hausse du prix de l’électricité est présumée grave cet hiver. Le butane reste une forme de chauffage moins chère.

Ce qui est clair, c’est que vous devez empêcher le froid qui va arriver, lorsque nous sommes en plein automne et surtout en hiver, avec des dispositifs qui vous permettent de ne pas passer un mauvais moment à l’intérieur de votre propre maison.

Avec ce poêle vous serez sûr d’avoir très chaud dans votre maison lorsque les températures sont basses à l’extérieur. De plus, vous n’avez pas à faire un gros investissement, puisque maintenant cela ne coûte que 85 euros grâce au 32% de réduction qu’Amazon a.

Il est classe énergétique A, car il a une très bonne puissance calorifique avec une faible consommation.

Ce réchaud à gaz catalytique fonctionne au butane, une alternative un peu plus abordable à l’électricité. De plus, il dispose de toutes sortes de mesures de sécurité anti-fuite.

Le poêle s’allume en toute sécurité grâce à un bouton situé sur le dessus, évitant tout type de contact direct avec la sortie de gaz.

Portez le Système de thermocouple qui est capable de déconnecter le passage de gaz lorsqu’il ne détecte pas de flamme, l’empêchant d’avoir tout type de fuite de gaz.

De plus, il intègre un système de sécurité qui coupe l’alimentation en gaz du poêle au cas où la concentration en CO2 dépasse le niveau standard autorisé.

Le poêle est capable de générer jusqu’à 3 400 W de puissance, obtenir suffisamment de chaleur pour s’acclimater chambres jusqu’à 34 mètres carrés.

Si vous aimez économiser sur les jeux vidéo ou savoir quand la PS5 est en stock, sur notre chaîne Telegram vous pouvez rester informé en temps réel.

Merci à votre technologie de la flamme bleue l’allumage du gaz se produit à une température plus élevée, ce qui entraîne une consommation de carburant plus faible et une émission de chaleur plus élevée.

Vous pouvez choisir le système de combustion, car il peut fonctionner à la fois avec gaz butane et avec propane.

Il peut être placé n’importe où, car ses dimensions sont de 400 mm de large, 70 mm de haut et 290 mm de profondeur.

Évaluations Amazon

Les 78% des personnes qui ont acquis ce poêle catalytique leur ont donné 4 ou 5 étoiles, ce qui signifie qu’ils ont été satisfaits.

« Je suis avec le poêle depuis une semaine et pour le moment très heureux. Dans mon cas, il s’allume parfaitement avec le bouton d’alimentation. Je pense que c’est un bon achat. Le tuyau de gaz et la pomme de douche ne sont pas inclus » est ce qu’un Le client d’Amazon raconte.

« Un point fort de ce poêle est le design, comme on peut le voir sur la photo, il est beaucoup plus étroit qu’un poêle conventionnel. Le design de la couverture arrière est en plastique souple, pas en tôle comme les poêles conventionnels. Ce système est A noter également le design de la flamme, très réussi surtout à puissance maximale », c’est ce que pense Angel.

En plus de tout ce que vous avez lu, si vous avez un compte Amazon Prime, vous l’emporterez chez vous sans payer de frais d’expédition d’aucune sorte.

Dans quelques jours, vous l’aurez à la maison prêt à partir.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.