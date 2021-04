Si vous disposez de ce service Internet à domicile, vous êtes sur le point d’obtenir une augmentation de vitesse considérable – .

Parce que la pandémie de coronavirus a rendu une connexion Internet rapide, stable et sécurisée plus importante qu’elle ne l’a probablement jamais été pour de nombreuses personnes, AT&T a annoncé cette semaine quelque chose d’un cadeau pour les nouveaux clients Internet à domicile AT&T Fiber actuels et éligibles.

Le «cadeau», ce sont des mises à niveau automatiques de la vitesse ainsi que de nouvelles fonctionnalités de sécurité pour ces clients, car AT&T affirme que les clients de son réseau ont constamment passé jusqu’à 14 heures par jour en streaming d’applications et 12 heures par jour en vidéoconférence. L’essentiel de ce que fait AT&T est le suivant: les clients d’AT & T Fiber sur les plans d’entrée et de niveau intermédiaire bénéficient d’une augmentation de 200 Mbps de leurs vitesses de téléchargement et de téléchargement, gratuitement. La vitesse d’entrée Internet à domicile d’AT & T Fiber, par exemple, sera désormais de 300 Mbps, contre 100 Mbps.

Top Deal du jour Les acheteurs d’Amazon sont obsédés par le gadget à 30 $ qui ouvre votre garage avec votre smartphone ou votre voix! Prix: 29,98 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Les détails: Cette augmentation du plan de base verra le prix rester le même, à 35 $ / mois pendant un an plus taxes ainsi que des frais d’équipement de 10 $ / mois, tandis que la vitesse est augmentée à 300 Mbps. De même, le plan actuel de 300 Mbps bénéficie d’un coup de pouce gratuit à 500 Mbps, tandis que son prix reste également le même (45 $ / mois pendant un an plus taxes, et des frais d’équipement de 10 $ / mois). Pour le forfait 1 GIG (Internet 1000), ce prix et cette vitesse resteront les mêmes – 1 GIG pour 60 $ / mois pendant un an, taxes en sus, ainsi que les frais d’équipement mensuels de 10 $. Cela inclut également HBO Max.

Dans le cadre de cette même annonce, AT&T souligne également que ses outils de sécurité gratuits comme l’application Smart Home Manager et AT&T ActiveArmor protègent contre les menaces numériques et détectent les mots de passe faibles. «Qu’il s’agisse de forfaits à vitesse encore plus élevée, de fonctionnalités de sécurité supplémentaires faciles à utiliser, d’équipement Internet de nouvelle génération, d’aucune limite de données ou d’une empreinte de fibre croissante, AT&T s’efforce d’apporter aux clients ce qu’ils veulent et de le faire mieux que quiconque,» Rick Welday, vice-président exécutif et directeur général du haut débit pour AT&T, a déclaré dans un communiqué de presse à propos de ces annonces. «Notre mission principale est de continuer à améliorer AT&T Fiber afin que davantage de personnes puissent profiter d’une expérience Internet supérieure.»

AT&T affirme que son service Internet Fibre est spécialement conçu pour fournir une connectivité haut débit même pendant les périodes de pointe, ce qui aide à éliminer les interruptions Internet à un moment où nous travaillons tous, allons à l’école et socialisons virtuellement via Internet plus que jamais. avant que. Dans le même ordre d’idées, AT&T a également lancé un important effort d’expansion du réseau, dans le cadre de sa stratégie intégrée de fibre et sans fil, pour offrir un service Internet par fibre optique à 3 millions de nouveaux clients résidentiels et commerciaux cette année. Cela comprend plus de 90 zones métropolitaines desservies actuellement par AT&T et des zones supplémentaires que le transporteur prévoit d’atteindre en 2021.

«S’il y a quelque chose que nous avons appris de (la) dernière année, c’est qu’un Internet rapide, fiable et abordable devient un besoin critique pour tous les Américains», selon Roger Entner, analyste et fondateur de Recon Analytics.

Top Deal du jour Les acheteurs grouillent d’Amazon pour obtenir le robot aspirateur Roomba 675 alors qu’il ne coûte que 199 $! Prix ​​courant: 279,99 $ Prix: 199,00 $ Vous économisez: 80,99 $ (29%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des médias comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé penché de manière protectrice sur sa collection de vinyles en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et se gaver sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.