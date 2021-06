Si vous donnez cette nourriture pour chien à votre animal de compagnie, arrêtez immédiatement – ​​.

Il y a une vieille blague sur le fait que les chiens adorent manger alors qu’ils mangent littéralement le même repas tous les jours. Mais bon, qui sommes-nous pour critiquer ce qui fait la joie du meilleur ami de l’homme.

Maintenant, si vous avez déjà parcouru les allées d’un magasin comme PetSmart, vous savez qu’il existe un nombre apparemment infini de marques d’aliments pour chiens parmi lesquelles choisir. Il est certainement facile de mélanger toutes les marques, mais à la lumière d’un récent rappel, il y a une marque dont vous devriez vous débarrasser immédiatement si vous en avez à la maison.

Selon la FDA, Freshpet Inc. a récemment lancé un rappel volontaire d’un produit appelé « aliments pour chiens Select Small Dog Bite Size Beef & Egg Recipe ». L’article concerné est livré dans des sacs de 1 livre et a une date de péremption du 30/10/2021.

Le produit fait l’objet d’un rappel en raison d’une crainte potentielle de contamination par Salmonella. La contamination a été repérée au début du processus de fabrication et la plupart des articles touchés ont déjà été détruits. Cependant, certains sacs destinés à la destruction ont été accidentellement expédiés à des détaillants dans une poignée de marchés géographiques du 7 au 10 juin.

L’emballage du produit peut être vu ci-dessous:

Alors que Salmonella est généralement référencée en ce qui concerne les humains, elle peut également entraîner une myriade de symptômes chez les chiens, notamment léthargie, diarrhée, diarrhée sanglante, fièvre, douleurs abdominales, fièvre, diminution de l’appétit et vomissements. De plus, les humains peuvent contracter la salmonelle lors de la manipulation de produits contaminés, c’est pourquoi le rappel mérite vraiment d’être signalé.

L’annonce de la société se lit en partie :

Les salmonelles peuvent affecter les animaux qui consomment le produit et il existe un risque pour les humains de manipuler des produits contaminés, surtout s’ils ne se sont pas soigneusement lavé les mains après avoir été en contact avec les produits ou toute surface exposée à ces produits.

Les personnes en bonne santé infectées par Salmonella doivent se surveiller pour tout ou partie des symptômes suivants : nausées, vomissements, diarrhée ou diarrhée sanglante, crampes abdominales et fièvre. Rarement, Salmonella peut entraîner des affections plus graves, notamment des infections artérielles, une endocardite, de l’arthrite, des douleurs musculaires, une irritation des yeux et des symptômes des voies urinaires. Les consommateurs présentant ces signes après avoir été en contact avec ce produit doivent contacter leurs professionnels de la santé.

Freshpet n’a reçu aucun rapport de maladie, de blessure ou d’effet indésirable à ce jour, et a émis ce rappel en raison de notre profond engagement envers la sécurité de nos parents d’animaux et de leurs chiens. Le nombre limité de produits concernés peut avoir été vendu à : Publix en Floride, en Caroline du Sud et en Géorgie, et à des emplacements cibles limités en Arizona et en Californie du Sud. La plupart des produits ont été interceptés dans les entrepôts de distribution des détaillants et n’ont pas été livrés aux magasins de détail.