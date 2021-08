Si vous donnez cette nourriture pour chiens populaire à votre animal de compagnie, arrêtez immédiatement et lisez ceci

in

Des emballages de nourriture pour chiens de qualité supérieure sont rappelés en raison d’une contamination potentielle par Salmonella et Listeria. Basée à Hyattsville, dans le Maryland, Top Quality Dog Food fournit des viandes crues aux chiens. À la lumière de cela, ce rappel spécifique d’aliments pour chiens n’est peut-être pas aussi surprenant.

Alors que la plupart des aliments pour chiens que vous trouvez dans une animalerie sont secs, l’entreprise se vante que la viande crue fournit aux chiens les nutriments dont ils ont besoin “de la manière prévue par la nature”.

Meilleure offre du jour Les AirPods Pro viennent d’atteindre le prix le plus bas du mois sur Amazon ! Prix ​​catalogue : 249,00 $ Prix : 189,99 $ Vous économisez : 59,01 $ (24%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Rappel d’aliments pour chiens – ce que vous devez savoir

Le produit en question est le « Beef HVM », un produit à base de bœuf haché qui comprend une variété d’ingrédients. Selon le site Web de l’entreprise, Beef HVM est également livré avec des os, du cœur, du foie, des reins, de la rate, des poumons, du chou frisé, du céleri, des carottes, du brocoli, du chou-fleur, des haricots verts, des pommes et des canneberges.

Les emballages Beef HVM faisant l’objet du rappel sont offerts en sacs de 1 livre. Les emballages concernés porteront le numéro de lot 071521 au bas de l’étiquette.

Les produits Beef HVM sont disponibles à Washington DC, Maryland, Virginie, Delaware, Pennsylvanie, Miami, Connecticut et Caroline du Sud. Le produit est également vendu en ligne, les propriétaires de chiens d’autres États doivent donc également être informés du rappel.

Les produits concernés ont été vendus et distribués du 27 juillet au 2 août. Notamment, nous n’avons pas encore vu de rapports sur les effets indésirables des aliments pour chiens rappelés.

Risque de salmonelle pour les chiens et les humains

La salmonelle peut être un problème grave pour les chiens, même si elle est plus souvent associée aux humains. Certains des symptômes de Salmonella chez les chiens comprennent la léthargie, la diarrhée, la diarrhée sanglante et la fièvre. D’autres symptômes possibles incluent des douleurs abdominales, une diminution de l’appétit et des vomissements.

De plus, les humains peuvent contracter la salmonelle simplement en manipulant des produits contaminés, il est donc essentiel de rester vigilant.

Une entreprise d’aliments pour chiens impliquée dans un rappel similaire en juillet a relayé ce qui suit :

Les personnes en bonne santé infectées par Salmonella doivent se surveiller pour tout ou partie des symptômes suivants : nausées, vomissements, diarrhée ou diarrhée sanglante, crampes abdominales et fièvre. Rarement, Salmonella peut entraîner des affections plus graves, notamment des infections artérielles, une endocardite, de l’arthrite, des douleurs musculaires, une irritation des yeux et des symptômes des voies urinaires. Les consommateurs présentant ces signes après avoir été en contact avec ce produit doivent contacter leurs professionnels de la santé.

Qu’il suffise de dire que si vous avez le produit répertorié ci-dessus, vous devez le jeter immédiatement.

Si vous avez des questions, vous pouvez contacter l’entreprise au (240) 582-3266.

Contamination à la listeria

Bien qu’elle ne soit pas aussi connue que Salmonella, la contamination par Listeria est tout aussi préoccupante. Notamment, tous les chiens qui entrent en contact avec la bactérie Listeria ne développeront pas de symptômes.

Dans les cas où les chiens développent des symptômes, la gravité sera au cas par cas. Certains symptômes à surveiller comprennent la diarrhée, les vomissements, la faiblesse et la fièvre. D’autres symptômes pouvant se manifester incluent une douleur, une léthargie, une raideur de la nuque et un manque soudain de coordination.