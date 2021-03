Si vous dormez sur ce lit rappelé, vous devriez vous arrêter maintenant – .

Il y a peu de choses plus exaspérantes que de se coucher la nuit et d’être réveillé sursaut alors que vous vous êtes éloigné du pays des rêves. Si vous avez acheté l’un des nombreux modèles de cadres de lit vendus dans les magasins de meubles populaires tels que Mattress Firm, American Furniture Warehouse et autres, vous pourriez vous réveiller grossièrement. Les cadres de lit, qui font maintenant l’objet d’un rappel, sont connus pour s’effondrer, et la US Consumer Product Safety Commission affirme que le matériel défectueux présente un risque de blessures graves ou de mort.

La pire partie? Plus de 80 000 de ces cadres ont été vendus à travers les États-Unis et la société – Global Home Imports Inc. – ne reprend pas réellement les cadres de lit. Au lieu de cela, l’entreprise envoie des kits de réparation que les clients devront utiliser pour renforcer leurs lits afin qu’ils ne s’effondrent pas au milieu de la nuit. Oof.

Top Deal du jour Dormez au frais sur un nuage avec ce surmatelas le plus vendu que l’Internet adore pour 40% de réduction Prix:33,95 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Le rappel est de grande envergure, couvrant un total de six modèles de cadres de lit allant de Twin à California King. Ils ont été vendus sous le nom de marque Bed Tech et portent les numéros de modèle HR33, HR33XL, HR46, HR50, HR60 et HR66. Les cadres de lit ont été vendus aux États-Unis d’avril 2020 à janvier 2021 et au prix d’environ 200 $, selon le bulletin de rappel.

La société affirme qu’aucune blessure n’a été signalée à la suite de l’effondrement des cadres de lit, mais au moins 100 clients ont déposé des plaintes selon lesquelles leurs lits se sont effectivement effondrés. Le risque ici est que, lorsque le cadre de lit s’effondre, une personne puisse tomber du lit, se cogner la tête ou subir une autre blessure qui pourrait même mettre sa vie en danger.

L’alerte de rappel indique également que toute personne utilisant l’un de ces cadres de plate-forme Bed Tech HR est censée cesser de l’utiliser immédiatement. Je suppose que cela signifie que vous devriez jeter votre matelas sur le sol en attendant que votre kit de réparation vous parvienne par la poste. Le kit comprend des «clips métalliques pour renforcer le cadre» et vous devrez les installer vous-même.

Pour obtenir réellement ce kit, vous devez contacter l’entreprise en utilisant les coordonnées du consommateur sur la page de rappel. Une fois qu’ils auront confirmé votre demande, vous recevrez le kit de réparation, puis il est temps de réparer votre lit.

Je ne sais pas à quel point il est réaliste de s’attendre à ce que 80000 personnes cessent d’utiliser leurs cadres de lit pendant des jours, voire des semaines, en attendant l’arrivée du kit de réparation, mais c’est ce que l’entreprise demande à ses clients. Si vous possédez l’un de ces cadres de lit et que vous pouvez en retirer votre matelas en toute sécurité, pour le moment, ce serait votre meilleur pari. Mais assurez-vous de contacter l’entreprise immédiatement afin que votre attente soit la plus courte possible.

Top Deal du jour Dormez au frais sur un nuage avec ce surmatelas le plus vendu que l’Internet adore pour 40% de réduction Prix:33,95 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission