Si vous échangez beaucoup de crypto-monnaie, l’IRS pourrait vous chercher – .

La crypto-monnaie est sur une trajectoire ascendante depuis des années, mais la pandémie a vraiment semblé faire passer les choses à la vitesse supérieure pour le boom de la monnaie virtuelle. Bitcoin a récemment éclipsé 60000 $ pour la première fois, tandis que Dogecoin est en hausse de plus de 12000% par rapport à ce qu’il était à cette époque l’année dernière. Il y a plus d’argent dans la cryptographie que jamais auparavant, et il n’est donc pas surprenant que l’Internal Revenue Service veuille être coupé de ceux qui encaissent.

Cette semaine, un tribunal fédéral du district nord de la Californie a autorisé l’IRS à signifier une convocation de John Doe sur l’échange de crypto-monnaie Kraken alors qu’il cherche des informations sur «les contribuables américains qui ont effectué au moins l’équivalent de 20000 $ de transactions en crypto-monnaie au cours des années 2016 à 2020. »

«La collecte des informations dans la convocation approuvée aujourd’hui est une étape importante pour s’assurer que les propriétaires de crypto-monnaie respectent les lois fiscales», a déclaré le procureur général adjoint par intérim de la Division des impôts du ministère de la Justice, David A. Hubbert. «Ceux qui effectuent des transactions avec la crypto-monnaie doivent respecter leurs obligations fiscales comme tout autre contribuable.»

“Il n’y a aucune excuse pour que les contribuables continuent de ne pas déclarer les revenus gagnés et les impôts dus sur les transactions en monnaie virtuelle”, a ajouté le commissaire de l’IRS Chuck Rettig. “Cette convocation de John Doe fait partie de nos efforts pour découvrir ceux qui essaient de contourner les reportages et d’éviter de payer leur juste part.”

Le communiqué de presse du ministère de la Justice concernant la convocation indique clairement que Kraken n’a commis aucun acte répréhensible en matière d’échange de monnaie numérique. Le but de la convocation est simplement de trouver des personnes qui, selon l’IRS, «n’ont peut-être pas respecté les lois fiscales internes». En conséquence, Kraken devra produire des enregistrements identifiant les contribuables pouvant entrer dans cette catégorie ainsi que d’autres documents liés à la cryptographie.

Si vous avez des questions sur la question de savoir si vous devriez ou non payer des taxes sur vos pièces numériques, l’IRS a publié un avis que vous voudrez peut-être consulter. Voici quelques points importants:

Q: Comment la monnaie virtuelle est-elle traitée aux fins de l’impôt fédéral? R: Aux fins de l’impôt fédéral, la monnaie virtuelle est considérée comme un bien. Les principes fiscaux généraux applicables aux transactions immobilières s’appliquent aux transactions utilisant la monnaie virtuelle. Q: Comment la juste valeur marchande de la monnaie virtuelle est-elle déterminée? R: Pour des raisons fiscales américaines, les transactions utilisant la monnaie virtuelle doivent être déclarées en dollars américains. Par conséquent, les contribuables seront tenus de déterminer la juste valeur marchande de la monnaie virtuelle en dollars américains à la date du paiement ou de la réception. Si une monnaie virtuelle est cotée sur un échange et que le taux de change est établi par l’offre et la demande du marché, la juste valeur marchande de la monnaie virtuelle est déterminée en convertissant la monnaie virtuelle en dollars américains (ou en une autre monnaie réelle qui à son tour peut être convertis en dollars américains) au taux de change, d’une manière raisonnable et uniformément appliquée. Q: Un paiement effectué en monnaie virtuelle est-il soumis à un reporting d’informations? R: Un paiement effectué en monnaie virtuelle est soumis à la déclaration d’informations dans la même mesure que tout autre paiement effectué sur un bien. Par exemple, une personne qui, dans le cadre d’un commerce ou d’une entreprise, effectue un paiement d’un revenu fixe et déterminable en utilisant une monnaie virtuelle d’une valeur de 600 $ ou plus à un bénéficiaire américain non exonéré au cours d’une année d’imposition est tenue de déclarer le paiement à l’IRS et au bénéficiaire. Des exemples de paiements de revenu fixe et déterminable comprennent le loyer, les salaires, les salaires, les primes, les rentes et la compensation.

