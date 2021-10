“Si vous empruntez de l’argent pour acheter du Bitcoin, vous êtes un imbécile”, déclare le PDG de JPMorgan

in

C’est le modèle exact que les banques d’élite et les oligarques mondiaux utilisent pour éviter de payer des impôts sous toutes leurs formes !

Empruntez tout ce qu’ils vous donneront ! Investissez correctement dans votre entreprise et achetez des actifs de toutes sortes qui sont inflationnistes par rapport à la devise déflationniste dans laquelle vous avez emprunté initialement !

C’est si simple et tout à fait légal de le faire, assez curieusement, il pourrait y avoir des PDG de JP Morgan qui utilisent ce système eux-mêmes, et qui font peut-être de leur mieux pour garder le chat dans le sac aussi longtemps que possible !

Crypto a rendu évident ce qui était connu depuis des lustres, ces gens ne sont pas intelligents ! Ils viennent de truquer le système !