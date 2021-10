Si vous en avez assez de Windows, ce Chromebook à 249 € vous permettra de découvrir un tout nouveau système d’exploitation | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Google a Android, mais il a aussi un système d’exploitation de bureau assez compétitif, Chrome OS. Si vous voulez l’essayer, vous pouvez maintenant le faire en dépensant très peu d’argent.

Depuis plusieurs décennies, Windows est le système d’exploitation le plus implanté dans le monde, même s’il a des rivaux de plus en plus coriaces, notamment dans macOS d’Apple, mais aussi dans Chrome OS de Google.

Très similaire à Android, ce système d’exploitation de bureau donne vie aux soi-disant Chromebooks, qui ont beaucoup gagné du terrain en 2021, principalement grâce aux modèles les moins chers de tous. L’un d’eux vient de HP et Amazon le propose à 249 euros.

Avec Intel Celeron N4020 et 4 Go de RAM, cet ordinateur avec Chrome OS est assez compétitif si vous cherchez un modèle pas cher à étudier.

C’est une bonne occasion d’essayer cet « Android pour PC », qui dispose de toutes les applications dont un élève peut avoir besoin, par exemple directement téléchargeables depuis Google Play avec votre compte Google.

Plusieurs marques ont beaucoup misé sur Chrome OS, HP étant l’une des principales dans plusieurs segments. Ce Chromebook HP 14a-na0006ns est l’un des Chromebooks les moins chers, avec des fonctionnalités basiques mais avec la garantie de fluidité qui donne la légèreté de l’OS en termes de consommation de ressources.

Les points forts de Chrome OS sont qu’il est sûr, rapide et consomme beaucoup moins que Windows. De plus, avec votre compte Google, vous pouvez accéder à des milliers de sites Web, d’applications et de services en quelques secondes.

Les Chromebooks sont des ordinateurs portables très simples à utiliser basés sur le navigateur Chrome et largement utilisés dans les environnements académiques tels que les écoles ou les instituts.

Voici les principales spécifications du Chromebook HP 14a :

Taille de l’écran : 14″ Résolution de l’écran : HD Poids : 1,46 kg Processeur : Intel Celeron N4020 Mémoire RAM : 4 Go DDR4 Stockage : 64 Go eMMC Système d’exploitation : Chrome OS

Il a un point fort dans son poids et dans le prix surtout, bien qu’il y ait aussi quelques inconvénients que nous devons mentionner. Le principal est que sa capacité de stockage est très limitée, vous devrez donc vous serrer la ceinture avec les téléchargements ou l’étendre à l’aide de microSD ou de disque dur externe.

La livraison est gratuite depuis l’Espagne, que vous ayez ou non un compte Amazon Prime, bien qu’il soit conseillé de vous inscrire au mois d’essai gratuit afin que votre achat arrive avant, ainsi que de profiter de 30 jours de l’excellent catalogue Prime Video.

