Si vous êtes client d’Acer, vous êtes peut-être en danger : l’entreprise confirme qu’un groupe de pirates les a de nouveau piratés | La technologie

L’entreprise technologique d’origine taïwanaise vient d’annoncer que des pirates ont réussi à pirater à nouveau son système et à voler les informations personnelles de plusieurs millions de clients.

Ce 2021 n’est pas bon pour Acer, du moins pas du point de vue de la cybersécurité, comme vous l’avez peut-être déjà imaginé par le propriétaire (bien que dans la section des ventes, ils ne puissent pas se plaindre).

Et c’est que l’entreprise technologique vient de confirmer que ses serveurs ont été attaqués par un groupe de hackers appelé Disorder, et que dans l’attaque, ils ont réussi à voler plus de 60 Go de données contenant des informations sensibles sur des millions de clients Acer.

Les informations divulguées comprennent le noms, adresses et numéros de téléphone de plusieurs millions de clients, mais aussi des données financièresd’où la gravité du piratage.

Comme preuve du succès de l’attaque, le groupe de piratage a publié plus de 10 000 comptes avec des données clients privées. Et, bien entendu, les données restantes seront mises en vente, comme il est d’usage dans ce type d’attaque pour monétiser le hack.

Mais maintenant, il n’est pas clair si les pirates préfèrent vendre des données sur le marché noir ou simplement demander une rançon à Acer être payé pour restituer l’information à ses propriétaires légitimes.

L’entreprise a mis en place des mesures de sécurité et a effectué une analyse complète de ses systèmes, confirment des sources fiables. Pour le moment, ils savent que l’attaque a affecté le système de service après-vente local d’Acer en Inde.

L’intelligence artificielle a des utilisations infinies. L’un des plus intéressants concerne l’amélioration de la sécurité. Des informaticiens de l’Université de Boston ont développé une intelligence artificielle qui localise les failles dans les logiciels que les cybercriminels utilisent pour attaquer.

La société a commencé à informer tous les clients potentiellement concernés. Dans une déclaration faite à Privacy Affairs, Acer affirme que cet incident n’aura aucun impact sur la continuité de ses activités.

Comme vous vous en souviendrez sûrement, début 2021, les serveurs d’Acer ont été victimes d’une attaque de ransomware menée par le groupe de hackers REvil. Les données volées étaient également sensibles, notamment les soldes bancaires, les communications bancaires et d’autres informations financières.