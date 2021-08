Si vous êtes coureur, cette aubaine vous intéresse : la Garmin Fenix ​​​​6X Pro bénéficie de 150 € de réduction sur Amazon | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous faites du sport et que vous voulez toujours être à jour, il existe une montre de premier ordre qui vous fera tout mesurer en détail et qui est désormais moins chère que jamais grâce à une offre Amazon.

Garmin est une marque bien connue de tous les amoureux de la technologie, mais surtout des athlètes, et c’est la société leader dans le secteur des montres de sport de toutes sortes, à la fois spécifiquement pour la course et pour le triathlon et même pour les montres conçues exclusivement pour la natation, telles que le Garmin Swim 2.

Cela dit, il existe des modèles qui ont absolument tout, des modèles haut de gamme qui mesurent des dizaines de sports et qui offrent les métriques les plus avancées, bien qu’ils soient aussi généralement assez chers. C’est le cas de Garmin Fenix ​​​​6X Pro, dont le prix, heureusement, est maintenant considérablement réduit sur Amazon, puisqu’il n’a coûté que 549 euros.

Cette montre de sport d’élite dispose de la fonction BodyBattery, d’un oxymètre de pouls et de toutes les mesures de course que vous pouvez imaginer, ainsi que de dizaines de modes sportifs, dont le triathlon.

C’est exactement 150 euros de remise par rapport à son prix officiel, une offre plutôt ambitieuse d’Amazon, qui la porte à son prix historique le plus bas, même inférieur à celui qu’elle avait lors du Prime Day célébré ce même mois de juin.

Comme presque toujours dans ce type de commande chez Amazon, la livraison est gratuite que vous ayez Amazon Prime ou non, et le magasin prend en charge les frais d’achats supérieurs à 29 euros, comme celui-ci.

Cela dit, vous pouvez profiter de l’occasion pour vous inscrire au mois d’essai gratuit de Prime si vous ne l’avez pas déjà fait, ce qui accélérera considérablement la livraison de votre commande à 24 ou 48 heures ouvrables presque certainement.

14 jours d’autonomie et les métriques les plus avancées pour la course

Bien qu’il s’agisse d’une montre qui mesure pratiquement la majorité des sports, du moins les plus populaires et les plus fréquents, c’est dans la course à pied qu’elle se démarque le plus, notamment grâce à PacePro, qui permet de faire des projections de temps en course, mesurez votre fois par fractionné et même faire des suggestions sur la vitesse à laquelle vous devriez aller.

De plus, comme l’indique la marque sur son site internet, cette Garmin Fenix ​​​​6X Pro propose une dynamique de course, une mesure de VO2 Max et d’autres détails qui servent à savoir à tout moment quelle est votre condition physique et ce que vous pouvez faire pour améliorer vos temps. .

Il dispose également de certaines fonctions typiques d’une montre connectée, comme la synchronisation des notifications depuis le mobile, l’alerte en cas d’accident détecté – à condition d’avoir le mobile connecté via Bluetooth à proximité – et les paiements avec Garmin Pay grâce à son NFC ébrécher.

C’est donc une excellente montre de sport dans la qualité moyenne proposée par Garmin, qui a beaucoup plus de montres de ce type qui valent la peine, bien que peu comme la Fenix ​​​​6X Pro.

