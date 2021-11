Si vous êtes coureur ou triathlète, cette montre Polar est une bonne affaire : elle coûte 159 euros et vous offre un entraînement personnalisé | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous voulez donner à vos entraînements un saut de qualité, il est essentiel d’avoir une bonne montre de sport. Maintenant, il en existe un assez compétitif et bon marché sur Amazon, de Polar.

Depuis un certain temps déjà, pratiquement tous les athlètes ont une montre de sport ou un appareil qui quantifie toutes sortes de valeurs, utile pour connaître de première main les performances et la forme physique.

Évidemment, tous les modèles ne sont pas les mêmes et tout le monde ne peut pas s’offrir un modèle haut de gamme, même si ce n’est pas indispensable grâce à quelques bonnes montres de course et de triathlon qui ont des prix très raisonnables, comme la Polar Vantage M, avec de bonnes prestations pour seulement 159 € maintenant qu’Amazon l’a abaissé.

Cette montre de sport est vraiment complète, avec un bilan de 130 activités sportives, même si elle se concentre principalement sur la course à pied, mesurant des données en temps réel comme la puissance de course.

Il est en vente au même prix dans deux de ses couleurs, blanc et noir également, tous deux similaires et avec livraison gratuite.

Ses caractéristiques sont exceptionnelles pour son prix, à commencer par métriques de course avancées, avec des partiels et des zones de fréquence cardiaque hautement ajustés. Il mesure également d’autres valeurs telles que les calories brûlées ou la qualité du sommeil.

Non seulement cela, mais aussi Il a un GPS et offre quelque chose de très utile pour les athlètes qui s’entraînent seuls. Nous parlons d’un entraînement personnalisé adapté à vos performances en course.

Cela vous permet de vous améliorer rapidement à l’aide de votre montre, qui devient pratiquement un entraîneur personnel.

Un détail clé est également le design, assez léger et fin, ce qui n’est pas beaucoup moins courant dans les montres de sport de ce type.

