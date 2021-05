Si vous êtes patient, conservez BitTorrent comme un investissement à long terme

BitTorrent (CCC:BTT-USD) est le jeton utilitaire du logiciel de partage de fichiers peer-to-peer (P2P) du même nom. En 2019, la BitTorrent Foundation basée à Singapour a lancé BTT sur la blockchain Tron, un système d’exploitation permettant de créer des applications décentralisées et de partager du contenu multimédia.

Source: Shutterstock

En tant que plate-forme de partage de fichiers, BitTorrent a été fondée en 2004. Le partage de fichiers est le principal service pour télécharger des films, de la musique ou des jeux à l’aide de torrent. Il n’y a pas de limite à la capacité des fichiers. BitTorrent propose un logiciel client torrent pour différents systèmes d’exploitation. Il a récemment dépassé les 2 milliards d’installations et compte actuellement environ 100 millions d’utilisateurs actifs. Selon les données fournies par Similarweb, entre janvier et mars 2021, environ 30% du total des visites sur son site Web provenaient d’Inde, des États-Unis, du Brésil et de Russie.

Les investisseurs en crypto-monnaie considèrent la récente Coinbase Global (NASDAQ:PIÈCE DE MONNAIE) l’introduction en bourse (IPO) comme le début d’un «boom de la blockchain», comparable au boom de l’internet de la fin des années 1990. En fait, depuis le début de l’année (YTD), BitTorrent est en hausse de plus de 1 960%. En d’autres termes, 1000 $ investis dans BTT début janvier valent désormais environ 20000 $. Le prix de BitTorrent oscille actuellement autour de 0,0065 $ et la capitalisation boursière s’élève à 4,3 milliards de dollars. En comparaison, voici comment plusieurs autres favoris de la cryptographie se sont comportés jusqu’à présent en 2021:

Bitcoin (CCC:BTC-USD): jusqu’à ~ 85% depuis le début de l’année, la capitalisation boursière est d’environ 1 billion de dollars;

Cardano (CCC:ADA-USD): en hausse d’environ 640% depuis le début de l’année, la capitalisation boursière est d’environ 41,5 milliards de dollars;

Dogecoin (CCC:DOGE-USD): en hausse d’environ 9 407% depuis le début de l’année, la capitalisation boursière est d’environ 71,1 milliards de dollars;

Ethereum (CCC:ETH-USD): en hausse d’environ 356% depuis le début de l’année, la capitalisation boursière est d’environ 385,6 milliards de dollars;

Ondulation (CCC:XRP-USD): en hausse d’environ 488% depuis le début de l’année, la capitalisation boursière est d’environ 63,4 milliards de dollars.

Ces rendements montrent que BitTorrent a été l’un des favoris des crypto-taureaux en 2021. Examinons maintenant de plus près ce que les investisseurs potentiels pourraient attendre de BTT dans les mois à venir.

BitTorrent est un protocole P2P

Le marché de la crypto-monnaie a vu beaucoup de vert ces derniers mois. Par conséquent, de nombreuses personnes souhaitent rejoindre le «cryptorush», sans faire beaucoup de diligence raisonnable sur les altcoins ou les jetons qui les intéressent. Prenons donc quelques minutes pour comprendre ce qui rend le jeton BitTorrent unique.

Une recherche dirigée par JA Pouwelse du Département d’informatique de l’Université de technologie de Delft, aux Pays-Bas, cite,

«Parmi les nombreux prototypes de partage de fichiers P2P existants, BitTorrent est l’un des rares à avoir réussi à attirer des millions d’utilisateurs. BitTorrent s’appuie sur d’autres composants (mondiaux) pour la recherche de fichiers, utilise un système de modérateur pour garantir l’intégrité des données de fichiers et utilise une technique de troc pour le téléchargement afin d’empêcher les utilisateurs de faire du freeride. »

BitTorrent a été acquis par la Fondation Tron en juillet 2018. Ensuite, le jeton utilitaire BTT a été lancé pour récompenser les utilisateurs pour leur bande passante. La plateforme met en évidence,

«… Les téléchargeurs auront la possibilité de fournir des jetons aux téléchargeurs en échange d’une vitesse de téléchargement plus rapide. En introduisant une incitation à gagner des jetons BTT, les téléchargeurs ont une raison d’amorcer les fichiers plus longtemps et de consacrer davantage de leur bande passante et de leur stockage à d’autres clients torrent du réseau. BTT, qui sert de jeton de torrent crypto dans BitTorrent Speed, est responsable de la mise en place d’un protocole BitTorrent plus sain. »

L’offre de BTT est limitée à 990 milliards de jetons. 19% de tous les jetons sont attribuables à l’équipe BitTorrent et à sa fondation, tandis que la Fondation Tron obtient 20%. Plus de pièces seront probablement débloquées en 2028.

The Bottom Line sur BTT

BitTorrent est un altcoin prometteur, offrant aux investisseurs un accès au marché de la cryptographie. Malgré une forte volatilité à court terme, la performance de BTT est restée solide au cours des deux derniers mois. En outre, la base d’utilisateurs croissante de la plate-forme BitTorrent devrait continuer à supporter le prix du BTT. Le prochain objectif de prix pourrait être de 0,01 $.

Néanmoins, la performance générale du marché de la crypto-monnaie déterminera le prix du BTT dans les années à venir. Ces investisseurs crypto avec du capital-risque pourraient vouloir investir autour de ceux-ci et s’attendre à conserver pendant deux à trois ans. Mais le prix devrait continuer à être instable à court terme.

Êtes-vous intéressé par la technologie blockchain mais pas prêt à engager des capitaux dans une seule crypto-monnaie comme BitTorrent? Ensuite, vous pouvez également envisager d’investir dans un fonds négocié en bourse (FNB) comme le Reality Shares Nasdaq NexGen Economy ETF (NASDAQ:BLCN). Le fonds, qui a commencé ses activités en 2018, donne accès à des entreprises qui développent ou utilisent la technologie blockchain. Je crois que le ETF Amplify Transformational Data Sharing (NYSEARCA:BLOK) et le FNB Internet ARK de nouvelle génération (NYSEARCA:ARKW) méritent également votre attention.

A la date de publication, Tezcan Gecgil ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Tezcan Gecgil a travaillé dans la gestion des investissements pendant plus de deux décennies aux États-Unis et au Royaume-Uni. En plus de ses études supérieures formelles dans le domaine, elle a également terminé les 3 niveaux de l’examen de technicienne de marché agréé (CMT). Sa passion est le trading d’options basé sur l’analyse technique de sociétés fondamentalement fortes. Elle aime particulièrement mettre en place des appels hebdomadaires couverts pour générer des revenus.