Si vous êtes préoccupé par la confidentialité, supprimez ces 5 applications pour smartphone dès maintenant – .

Il y a quelques jours à peine, nous vous parlions d’une nouvelle publicité Apple publiée dans le cadre de son programme « Privacy. C’est l’iPhone. campagne publicitaire. Dans cet endroit particulier, que vous pouvez regarder ci-dessous, les téléspectateurs suivent un homme vaquer à ses occupations quotidiennes, et dans chaque “scène”, il utilise une application commune qui facilite tout, de la commande d’un café à l’appel d’un taxi. Au fur et à mesure que l’annonce progresse, un nombre croissant de personnes (qui représentent des applications effrayantes et bafouant la vie privée) se pressent à côté et autour de lui, se glissant sur lui et espionnant ce qu’il fait. Jusqu’à ce que, un par un, le protagoniste de l’annonce utilise la fonction de transparence du suivi des applications d’Apple pour les effacer tous de l’existence, à la manière d’un claquement de doigt de Thanos.

Cette fois la semaine prochaine, les mêmes concepts devraient attirer au moins une certaine attention lors de la WWDC 2021, lorsque les dirigeants d’Apple et en particulier le PDG Tim Cook sont susceptibles de vanter les innombrables avantages liés à la confidentialité de l’iPhone ainsi que du reste de l’écosystème d’Apple. Tout cela, bien sûr, a été au premier plan ces dernières semaines en raison de la guerre froide entre Apple et Facebook qui est devenue un peu chaude, Apple réprimant désormais le modèle commercial de Facebook (au moins parmi les utilisateurs d’iPhone, qui se trouvent dans le jardin clos les contrôles Apple) qui implique le réseau social de suivi du comportement des utilisateurs afin de diffuser des publicités très ciblées.

Avec Apple ayant récemment introduit une nouvelle unité publicitaire dans l’App Store propriétaire de l’entreprise, et venant à peu près en tandem avec la répression de Facebook, au moins un observateur a décrit ce qu’Apple a fait ici comme ayant “volé la banque de la foule”. Pourtant, les mouvements du fabricant de l’iPhone ici laissent à désirer parmi le noyau le plus dur des défenseurs de la vie privée, comme le fait que la fonction de transparence du suivi des applications est désactivée par défaut. Et en ce qui concerne la confidentialité des applications iPhone, il existe encore de nombreuses réalités malheureuses qui échappent un peu au contrôle d’Apple.

Malgré l’insistance d’Apple à préserver la confidentialité des utilisateurs pour les parties de l’expérience iPhone qu’il contrôle, il existe encore de nombreuses applications qui récupèrent les données des utilisateurs – dans une mesure sans doute à l’insu de l’utilisateur moyen – et les utilisent à des fins multiples qui, encore une fois, l’utilisateur moyen n’est probablement pas au courant.

Un nouveau rapport de Blissmark, par exemple, appelle 3 applications mobiles comme étant particulièrement flagrantes en ce qui concerne leur degré de chair de poule. Ils incluent:

Facebook, pour des raisons évidentes, telles que la mesure dans laquelle la plus grande entreprise de réseautage social au monde suit votre activité hors application.

Mspy. Celui-ci, selon Blissmark, est «une application de stalkerware qui se commercialise auprès des parents, offrant la possibilité de suivre l’activité en ligne de leur enfant… L’application surveille les messages texte de l’iPhone, les appels téléphoniques, les emplacements GPS et l’activité sur d’autres applications populaires telles que WhatsApp et Snapchat. . ”

Mots avec des amis, auquel FTC Guardian a récemment attribué une note de confidentialité de « D ». Aïe. “Cette application populaire est comme un jeu rapide de Scrabble”, note FTC Guardian, “et c’est génial pour rafraîchir votre vocabulaire ou être humilié par de jeunes enfants. Cependant, il provient du même développeur que Draw Something, il n’est donc pas surprenant qu’il ait les mêmes problèmes de confidentialité. Cependant, il va encore plus loin avec l’autorisation « Emplacement précis ». Bien qu’il utilise votre emplacement pour le jeu, il l’utilise également pour vous montrer des publicités basées sur l’emplacement.

Et voici quelques mentions honorables, basées sur un rapport récent de la société de stockage en nuage pCloud qui a fait une liste de suivi de la même chose :

pCloud a constaté que les entreprises qui incluent notamment LinkedIn et Uber Eats, entre autres, partagent le plus de données avec des entreprises tierces. Ils le font afin de cibler des publicités sur des individus spécifiques, et parce que les entreprises ont besoin de données pour le faire, ce sont certaines des applications qui sont plus qu’heureuses de les fournir.

