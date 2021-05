Si vous êtes préoccupé par votre sécurité, vous devez activer la protection contre les ransomwares intégrée à Windows 10 | La technologie

Windows dispose d’une série de fonctions pour protéger nos fichiers et notre système contre les menaces externes. L’accès contrôlé aux dossiers en fait partie, nous vous expliquons comment cela fonctionne.

Les ransomwares sont devenus l’une des principales menaces sur le Web. Ce sont des codes malveillants cachés dans des applications ou des documents qui pénètrent dans votre ordinateur pour crypter vos documents et les détourner. Les cybercriminels demandent ensuite une rançon en échange du déverrouillage de ces fichiers.

De nombreuses entreprises et utilisateurs ont été secoués par les dernières vagues de cybercriminalité dans lesquelles le ransomware a été utilisé comme méthode d’attaque. C’est une réalité à laquelle nous devons être préparés, car la meilleure défense contre la cybercriminalité est de penser qu’à tout moment nous pouvons en être victimes.

Bien sûr, il existe de nombreuses techniques d’antivirus et de protection qui nécessitent un abonnement payant et sont utiles, mais il faut aussi utiliser les mécanismes gratuits dont nous disposons, tels que ceux proposés par Windows 10 sur chaque appareil. Toute aide est minime.

Pour cette raison, nous souhaitons aujourd’hui vous parler de la fonction d’accès contrôlé aux dossiers, un système pour bloquer nos fichiers de n’importe quelle application ou du code qui entre dans notre ordinateur. Avec lui, nous nous assurons que personne n’accède et ne contrôle les dossiers sans notre permission.

Windows maintient cette fonction dans la section contre les menaces et les virus. Nous vous expliquerons comment l’activer:

Ouvrez le programme Configuration (Windows + I). Entrez dans la section de Mise à jour et sécurité Cliquez maintenant sur la section Sécurité Windows puis dans Protection contre les virus et les menaces Trouvez la section Protection contre les ransomwares et cliquez sur Gérer la protection contre les ransomwares La première chose que vous verrez sera Contrôler l’accès au dossier, active cette fonction.

Maintenant qu’il est activé, vous avez plusieurs options, la première est de choisir les dossiers que vous souhaitez protéger. Une fois organisé, vous pouvez afficher l’historique des dossiers ou choisir les applications que vous considérez comme sûres et que vous souhaitez pouvoir contrôler ces dossiers.

Cela facilite la restriction de l’accès aux fichiers personnels à tout code malveillant qui tente de les attaquer. Mais surtout, n’oubliez pas de faire des sauvegardes régulières de toutes ces données et fichiers. Si vous subissez une attaque de ransomware et que vos fichiers sont cryptés, une sauvegarde n’aura pas besoin de payer la rançon pour les protéger. Les experts conseillent de ne payer en aucun cas afin que nous ne fassions pas partie de la liste des victimes faciles à faire chanter et que nous soyons une cible constante dans les futures attaques.