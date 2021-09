Si vous êtes un coureur, cette montre Garmin peut vous intéresser maintenant qu’elle est en vente sur Amazon | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Garmin est la marque leader dans le secteur des montres de sport, avec des modèles de tous types et de tous prix. L’un des plus équilibrés est le Garmin Forerunner 245 qu’Amazon propose actuellement.

Aller courir n’est pas la même chose si vous avez toutes les données sur la vitesse, le rythme ou les foulées comme si vous le faisiez “dans le noir” et tous les coureurs le savent, donc nous vivons plongés dans un véritable boom des montres de sport, capables de mesurer toutes sortes de paramètres, même des valeurs physiques qui auparavant ne pouvaient être obtenues que lors d’une consultation médicale.

Au sein de ce secteur, Garmin est la marque la plus vendue, probablement avec raisonpuisque leurs montres de sport pour coureurs, triathlètes et nageurs font preuve d’une assez bonne précision génération après génération. Parmi ses nombreuses montres, il en existe plusieurs qui se démarquent des autres pour une raison ou une autre.

Cette montre a GPS, SpO2 et VO2 Max, ainsi qu’une étude intelligente de la dynamique de course et des recommandations d’entraînement, c’est donc une montre parfaite pour les coureurs.

À l’heure actuelle, il y en a un en particulier qui a beaucoup amélioré son rapport qualité-prix car Amazon le propose. Il s’agit du Garmin Forerunner 245 et ne coûte provisoirement que 249 euros.

C’est une remise de 50 euros par rapport à ce qu’elle coûtait avant, ce qui n’est pas mal, surtout si on regarde ce qu’elle propose, comme le des paramètres de course plus avancés, qui sont mesurés par Garmin, tels que la longueur de foulée ou le temps de foulée, entre autres choses.

Il mesure également la saturation en oxygène du sang et VO2 Max, deux valeurs particulièrement utiles pour connaître de première main l’état de votre système cardiovasculaire.

Bien sûr, il dispose d’un GPS intégré, absolument essentiel pour mesurer avec précision les itinéraires et les entraînements dans les sports tels que la course à pied ou le cyclisme, et maintenir un assez bonne autonomie, 24 heures avec GPS activé, bien plus si vous ne l’utilisez pas constamment, ce qui est habituel.

Cependant, s’il y a quelque chose dans le Garmin Forerunner 245 qui peut vous aider à vous améliorer, cela s’appelle Garmin Coach, qui analyse vos entraînements et vos performances pour faire des recommandations, comme changer votre rythme de foulée ou encore des séances personnalisées pour vous améliorer plus rapidement. .

La livraison de cette montre de sport est gratuite depuis Amazon, comme c’est le cas pour la quasi-totalité des commandes supérieures à 29 euros. Si vous avez Amazon Prime, vous le recevrez plus tôt, vous pourriez donc être intéressé à vous inscrire au mois d’essai gratuit, qui vous donne également accès à la meilleure série Prime Video.

