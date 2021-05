Si vous êtes un fan d’Apple et que vous préférez Siri à Alexa, le HomePod Mini est maintenant en vente | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Pour les utilisateurs d’Apple, le HomePod mini peut être la meilleure option, et pas nécessairement la plus chère, s’ils veulent avoir un haut-parleur intelligent à la maison. Ce sont ses avantages.

Amazon est peut-être la marque dominante sur le marché des enceintes intelligentes, mais cela ne signifie pas que ses produits conviennent à tout le monde. D’autres sociétés telles que Google et Apple suivent de près et proposent des modèles avec de nombreuses possibilités pour les utilisateurs de Google Assistant et Siri.

Si vous avez un iPhone et que vous vous tournez fréquemment vers Siri, votre premier choix devrait être les haut-parleurs Apple. le HomePod mini Il a un prix officiel d’environ 99 euros, mais certaines offres permettent son achat avec des économies intéressantes.

Dans la boutique Media Markt, vous pouvez désormais acheter cette enceinte sphérique pour 89 euros et avec un cadeau inclus. L’offre n’a pas de frais d’expédition et comprend un Abonnement gratuit de 4 mois à Apple Music. Vous pouvez écouter jusqu’à 70 millions de chansons sans aucune publicité.

HomePod mini est la dernière version du haut-parleur intelligent d’Apple, avec un design compact qui abrite un système audio puissant, un processeur S5 et une compatibilité avec l’assistant vocal Siri pour un contrôle total des appareils domestiques.

Pour obtenir ce cadeau supplémentaire à l’achat de cette enceinte, vous avez besoin du code de réduction que vous trouverez sur ce site Web. Vous pouvez donc avoir un essai de quatre mois, puis décider si vous souhaitez continuer à payer cet abonnement.

Bien entendu, écouter de la musique n’est pas la seule fonction réalisable avec cette enceinte dont le design se démarque par lui-même. Un cadran quadrillé et une plate-forme supérieure qui s’illumine à l’usage. Il est de petite taille à placer dans n’importe quel coin.

Choisir le meilleur haut-parleur intelligent est une décision importante dans toute maison. Par conséquent, avant de décider lequel est le meilleur, lisez ce guide que nous avons préparé pour que vous puissiez choisir entre Google Home et Alexa.

Siri est son principal atout, un assistant virtuel intégré à l’ensemble de l’écosystème Apple pour les utilisateurs d’un iPhone et d’un iMac, par exemple, est la meilleure option. En outre, la société de technologie se vante niveaux de confidentialité établis dans leurs services et produits, contrairement aux autres marques.

Pour 89 euros, vous pouvez l’avoir chez vous sans frais ou aller le chercher au magasin le plus proche. Ce n’est pas une offre très large, mais il est difficile de trouver des remises plus importantes sur les produits Apple, et plus si elles ont Cadeau Apple Music inclus.

Si vous souhaitez vous tenir au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.