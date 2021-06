Si vous êtes un fan des Avengers, vous devez voir cette incroyable chronologie MCU – .

Il existe deux façons de découvrir l’univers cinématographique de Marvel, et la plupart des fans obtiennent déjà la version la plus simple. C’est regarder les films dans les cinémas et les émissions en ligne dès leur lancement. Personne ne peut vous reprocher de vouloir voir les nouvelles aventures dès leur sortie, bien sûr. Mais la deuxième façon de faire l’expérience du MCU est mieux adaptée pour revoir des films et des émissions Marvel à la maison, car elle consiste à tout voir dans l’ordre chronologique.

Ne pas présenter les événements dans l’ordre chronologique est l’une des meilleures choses à propos du MCU. Il permet au studio d’explorer toutes sortes de périodes simultanément, en connectant tout avec des œufs de Pâques intelligents et des rappels. Avec chaque nouveau film et émission télévisée qui se lance, la chronologie change. Par exemple, Black Widow nous montrera des événements récents dans le MCU qui se sont produits entre Captain America : Civil War et Avengers : Infinity War. Mais certains de ces événements influenceront la chronologie du MCU après Endgame. Black Widow est le premier film de la phase 4 du MCU, mais vous devrez le regarder juste après la guerre civile chaque fois que vous prévoyez de revoir toutes les émissions du MCU dans l’ordre chronologique.

Un fan de Marvel a fait passer la chronologie du MCU au niveau supérieur, en découpant tout en une chronologie scène par scène qui donnerait aux autres fans un contrôle encore plus précis sur l’ordre des événements dans le MCU.

Il va sans dire que Marvel n’a jamais voulu raconter une histoire linéaire lorsqu’il a lancé le MCU en 2008 avec Iron Man. Malgré toute la planification minutieuse, le studio a toujours su qu’il aurait besoin de préquelles pour livrer des histoires d’origine et que ses plans pourraient être influencés par l’accès aux droits des personnages. L’acquisition de Fox par Disney a ramené les droits de X-Men, Deadpool et Fantastic Four. Ces histoires devront désormais être entrelacées avec les propriétés actuelles du MCU.

Marvel ne veut même pas raconter une histoire qui suit la chronologie du point A au point Z, s’arrêtant partout entre les deux. Captain Marvel en est un excellent exemple. L’action se déroule au milieu des années 90 lorsque Carol Danvers (Brie Larson) a rencontré pour la première fois Nick Fury (Samuel L. Jackson) et lui a donné ce téléavertisseur épique qui ne serait plus revu dans le MCU avant une vingtaine d’années. Fury a utilisé le téléavertisseur à la fin d’Infinity War pour appeler des renforts juste au moment où il a été arraché. Nous avions besoin de voir le Je vous salue Marie désespéré de Fury avant de savoir d’où venait ce téléavertisseur.

Mais si vous revoyez le MCU dans l’ordre chronologique, ou si vous regardez les films pour la première fois depuis chez vous, alors Captain Marvel sera le deuxième film que vous vivrez, juste après Captain America : The First Avenger et avant Iron Man .

C’est là que le travail de Redditor lux-in-flux est utile, car il résout un autre problème de chronologie. Certains des films MCU présentent de nombreux mouvements de va-et-vient dans le temps, car ils incluent plusieurs flashbacks mélangés entre l’action. Par conséquent, certains des événements d’un film ou d’une série télévisée peuvent se chevaucher avec les événements d’un autre. Le Redditor a créé un superbe fichier Excel accessible au public via Google Docs qui répertorie la chronologie du MCU scène par scène. C’est un exploit incroyable qui a dû prendre énormément de temps à réaliser. Lux-in-flux ne couvre pas seulement le MCU, mais aussi tout ce que Marvel a diffusé à la télévision.

L’exemple suivant concerne uniquement le MCU. Comme vous pouvez le voir, le Redditor a décomposé les scènes par timecodes pour nous donner la chronologie du MCU à la minute près. L’échantillon ci-dessous contient des scènes de Avengers : Endgame, The Avengers, Thor : The Dark World et Spider-Man : Homecoming.

Un échantillon de la chronologie MCU scène par scène de lux-in-flux. Source de l’image : lux-in-flux

Pour le regarder, vous devez ouvrir tous ces films en même temps et jouer les différentes scènes dans l’ordre exact indiqué ci-dessus. Certaines scènes ne dureront que quelques secondes, tandis que d’autres dureront quelques minutes. En d’autres termes, aussi incroyable que ce soit de regarder du contenu MCU comme celui-ci, le tout serait assez fatiguant car vous devriez constamment faire des allers-retours entre différents films et émissions de télévision au point où l’expérience de visionnement en souffrirait. .

Pourtant, le travail derrière cette tâche gargantuesque mérite absolument d’être applaudi. Et le fichier Excel est sans aucun doute à garder à portée de main si jamais vous avez besoin de rafraîchir vos connaissances. Les commentaires sur le côté facilitent la mémorisation de tout. De plus, nous serions surpris de voir une forme de supercoupe arriver bientôt sur le Web, maintenant que cette chronologie approfondie est disponible.

Marvel est sur le point de sortir encore plus de séries télévisées et de films, et la chronologie officielle verra de nombreux changements supplémentaires. Les Éternels en sont le meilleur exemple. Le film racontera une histoire qui s’étend sur quelques millénaires sur Terre, et de nombreuses scènes du film seront probablement antérieures à tout ce qui s’est passé dans le MCU jusqu’à présent. La chronologie actuelle du MCU couvrant les sorties jusqu’à présent commence par une scène du début de Black Panther, selon le travail de lux-in-flux. L’énorme projet de chronologie Marvel du Redditor est disponible sur ce lien.

