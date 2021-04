Si vous êtes un golfeur, le gadget high-tech de vos rêves vient de bénéficier d’une énorme réduction Amazon – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué indépendamment via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Que vous soyez un golfeur sérieux qui perfectionne vos compétences depuis des décennies ou un golfeur débutant qui vient tout juste d’entrer dans le jeu, il y a une vérité universelle que tout le monde connaît. En fait, jouer au golf n’est que la moitié du plaisir – l’autre moitié consiste à trouver et à jouer avec tous les gadgets et autres équipements de golf géniaux. Le golf est une industrie massive avec d’innombrables gadgets et autres équipements conçus pour aider les golfeurs à améliorer leur jeu. Après tout, le golf est le type de jeu où tout le monde peut s’améliorer, que vous soyez débutant ou que vous soyez un professionnel du tourisme.

Le nouvel équipement arrive constamment sur le marché des golfeurs, et il y a souvent tellement d’options qu’il peut être difficile de choisir un produit plutôt qu’un autre. Si vous êtes à la recherche d’un nouveau moniteur de lancement, cependant, votre décision est devenue beaucoup plus facile. Pour un temps limité, Amazon offre une réduction énorme sur le niveau professionnel Moniteur de lancement mobile Rapsodo, le ramenant au prix le plus bas que nous ayons jamais vu!

Top Deal du jour Les acheteurs d’Amazon deviennent fous de la caméra de sécurité Wyze Cam v3 avec vision nocturne couleur! Prix: 29,98 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Tant de professionnels considèrent les moniteurs de lancement comme des outils essentiels dont chaque golfeur a besoin. Ces gadgets de haute technologie surveillent tout ce qui arrive à votre balle au point d’impact, vous donnant tellement de données utiles sur votre vol de balle, l’angle de lancement, et plus encore.

Certains experts disent qu’un bon moniteur de lancement peut rendre vos séances d’entraînement jusqu’à 10 fois plus efficaces. Mais quiconque s’est penché sur les moniteurs de lancement dans le passé sait qu’il y a un énorme problème avec ces excellents appareils: un moniteur de lancement de qualité professionnelle peut coûter de 10 000 $ à 30 000 $. C’est pourquoi le Moniteur de lancement mobile Rapsodo est tellement incroyable – il utilise la même technologie sophistiquée que les machines à cinq chiffres, mais cela ne coûte que 500 $.

«Rapsodo a exploité la puissance de votre appareil mobile et l’a combiné avec notre apprentissage automatique de qualité professionnelle pour créer le moniteur de lancement mobile», déclare Rapsodo sur sa liste Amazon. «Vous serez en mesure de travailler sur votre jeu comme jamais auparavant avec une précision professionnelle pour la distance de tir, la vitesse de la balle, la vitesse du club, l’angle de lancement, la direction de lancement et la forme du tir. Passez en revue vos plans et améliorez votre jeu avec une vidéo sur chaque plan que vous prenez et un traceur actif pour suivre la forme de votre plan. Partagez des vidéos avec vos amis lorsque vous bombardez un lecteur ou identifiez un fer à repasser. Avec des fonctionnalités révolutionnaires telles que des cartes GPS pour montrer votre tir Scatter sur votre domaine vital et des jeux interactifs, le moniteur de lancement mobile transformera votre façon de jouer au golf. Configuration minimale requise: iPhone 6s et versions ultérieures, modèles d’iPad 2017 et versions ultérieures Recommandées: iPhone 7 et versions ultérieures, modèles iPad 2019 et versions ultérieures (caméra frontale compatible 1080p). »

Tant de grands golfeurs ne jurent que par le Moniteur de lancement mobile Rapsodo, et c’est le moment idéal pour essayer si vous avez été sur la clôture. Rendez-vous sur Amazon et achetez-en un d’ici le 11 avril, et vous ne paierez que 424,98 $ au lieu de 500 $. C’est une grosse réduction de 15%, et c’est le meilleur prix que nous ayons jamais vu sur Amazon.

Moniteur de lancement mobile Rapsodo pour le golf à l’intérieur et à l’extérieur avec vue satellite GPS et Profe… Prix courant: 499,99 $ Prix: 424,98 $ Vous économisez: 75,01 $ (15%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Voici les principaux détails de la liste des produits de Rapsodo:

MAINTENANT DISPONIBLE!! – Peut désormais être utilisé lors de la frappe à l’intérieur ou sur un réseau sur certains appareils Apple. Voir ci-dessous pour les modèles d’iPhone et d’iPad compatibles. PRÉCISION DE NIVEAU PROFESSIONNEL – La précision de la distance est à moins de 2,5% de Trackman à seulement 2,5% du prix CONFIGURATION EN MOINS DE 30 SECONDES – Ouvrez simplement l’application, connectez votre appareil via Bluetooth et commencez à frapper INSTANT FEEDBACK- Le réel- Le retour vidéo time est fourni avec un SHOT TRACE et un DATA OVERLAY, ce qui facilite plus que jamais la compréhension des causes et des effets. Accédez à l’historique de vos statistiques pour afficher les MOYENNES, LA DISPERSION, LA TRAJECTOIRE et L’ÉVIATION STANDARD pour chaque club. VUE PAR SATELLITE GPS – Utilisez le GPS de votre téléphone pour voir où toutes vos prises de vue atterrissent sur votre portée réelle ou sur votre parcours UTILISATION EXTÉRIEURE / INTÉRIEURE – Peut être utilisé pour frapper un filet à l’intérieur ou à l’extérieur avec certains appareils (modèles iPhone et iPad uniquement) Mode extérieur MLM est actuellement compatible avec ces appareils: iPhone 6s et plus, modèles iPad 2017 et suivants La fonctionnalité MLM Net est actuellement compatible avec ces appareils: iPhone 8 et plus, modèles d’iPad Pro (11 « ) 2e génération, iPad Pro (12,9 ») 3e génération, iPad Pro (12,9 pouces) de 4e génération et iPad Air de 4e génération

Moniteur de lancement mobile Rapsodo pour le golf à l’intérieur et à l’extérieur avec vue satellite GPS et Profe… Prix courant: 499,99 $ Prix: 424,98 $ Vous économisez: 75,01 $ (15%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Suivez @.Deals sur Twitter pour vous tenir au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.