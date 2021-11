Si vous étiez entraîneur du Barça, dans quelle maison choisiriez-vous de vivre ?

11/11/2021 à 21:34 CET

Oui Xavi Vous cherchez une maison, nous pouvons sûrement vous aider avec cette sélection de maisons à vendre à Barcelone, dans lesquelles les qualités, l’emplacement et le design réunissent les meilleures caractéristiques pour vivre. Sitges, Les Roquetes, Casteldefells, Canet de Mar ils postulent comme destinations pour la future maison d’une star du sport. Voyons-les.

Villa de luxe à Sitges

Villa de luxe spectaculaire de 800m2 construite avec façade en verre, dans le charmant quartier de Montgavina, à deux pas de la plage. Il dispose de 5 chambres, 5 salles de bains, cuisine américaine et piscine panoramique avec la mer en arrière-plan.

Plus d’informations et de photos d’une maison à vendre à Barcelone.

| Tucasa.com

Maison 5 chambres aux Roquetes

La combinaison parfaite de luxe, de confort et de vues sur la mer et les montagnes. Fantastique villa sur un terrain de plus de 1 000 m2, spacieuse, de plain-pied, avec une magnifique cuisine, 5 chambres et un grand salon avec une vue imprenable.

Maison avec piscine à Castelldefels

Enveloppée dans un paradis tropical, cette imposante propriété de 467 m2 est présentée, divisée en deux étages confortables et construite sur un terrain de 1 140 m2. Il dispose d’un salon-salle à manger de rêve et d’une cuisine design avec accès à une grande terrasse, 4 chambres et 5 salles de bains.

Belle maison à Sitges

Incroyable maison dans l’urbanisation imbattable de Can Girona, Sitges, avec architecture minimaliste haut de gamme et vues incomparables. Il dispose d’une salle de jeux, d’une cave à vin et d’une piscine.

Maison avec piscine et cuisine spectaculaire à Canet de Mar

Villa indépendante exclusive et luxueuse avec piscine artisanale, en pierre avec cascade et jeux de lumière. 497 m2 répartis en 6 chambres, 5 salles de bains, toilettes, salon et cuisine de rêve.

