Si vous faites cela, votre chèque de 1400 $ pourrait être retardé – BGR

C’est officiel: la troisième série de décaissements de paiements de relance pour les coronavirus a commencé, les chèques de l’IRS commençant à apparaître dans les comptes bancaires des premiers bénéficiaires alors que l’agence fiscale envoie les paiements de relance qui s’élèvent généralement à 1400 dollars par vagues successives.

Vous pouvez utiliser l’outil «Obtenir mon paiement» sur le site Web de l’IRS que la plupart des gens connaissent probablement maintenant pour voir l’état de votre chèque de relance, avant le décaissement de votre chèque. Si vous êtes comme moi, vous avez déjà mis en place le dépôt direct avec l’IRS, ce qui signifie que vous serez parmi les premiers bénéficiaires du paiement (puisque l’IRS a donné la priorité à l’envoi des chèques sous forme électronique en premier, car ils sont plus rapides ). Mais voici quelque chose d’important à savoir si vous faites partie des millions d’Américains qui attendent ce paiement et que vous n’avez pas vos coordonnées bancaires enregistrées auprès de l’IRS. Non seulement vous attendez plus longtemps que la plupart des gens pour recevoir votre paiement, mais vous attendez peut-être également un extra long temps si vous avez pris une mesure particulière au cours de la dernière année.

Si l’IRS n’a pas la bonne adresse dans le dossier pour vous à la suite de votre déménagement de résidence au cours de la dernière année, cela pourrait retarder votre vérification encore plus. Nous disons «pourrait», car, encore une fois, cela ne s’appliquerait qu’à ceux d’entre vous qui attendent un chèque papier – par rapport à un dépôt direct, qui n’est pas du tout envoyé à une adresse, mais plutôt à votre compte bancaire. Il y a cependant des exceptions à chaque règle, et nous avons vu des rapports épars de personnes qui ont reçu leur premier paiement de relance l’année dernière sous forme de dépôt direct, mais ont ensuite reçu le deuxième paiement par la poste sous forme de carte de débit. Dans ce cas, ces personnes auraient été touchées par cela.

L’IRS a une page Web que vous pouvez visiter pour découvrir toutes les myriades de façons dont vous pouvez informer l’agence de votre nouvelle adresse, par exemple par téléphone. Pour ce faire, vous devez être prêt à fournir votre nom complet, votre nouvelle adresse, votre ancienne adresse, votre date de naissance et votre numéro de sécurité sociale. Soyez averti, cependant; ce processus peut prendre plusieurs semaines, date à laquelle vous avez peut-être déjà été pris dans un retard de paiement de relance lié à votre changement d’adresse.

En attendant, quelques points supplémentaires sur ce à quoi s’attendre avec ce troisième test de relance:

Consultez notre couverture précédente pour plus de détails sur le montant des chèques et sur qui est admissible à quel montant.

Selon l’IRS, la plupart des nouveaux chèques de relance seront distribués aux bénéficiaires sous forme de dépôts directs sur des comptes bancaires.

En outre, l’IRS dit qu’aucune action n’est nécessaire par la plupart des contribuables. Les paiements seront automatiques et, dans de nombreux cas, similaires à la façon dont les gens ont reçu les premier et deuxième paiements de relance.

