Si vous faites partie des plus d’un million de personnes qui ont acheté ce produit, arrêtez de l’utiliser maintenant – .

Les nettoyeurs haute pression sont géniaux. Ils sont un moyen facile et sans produits chimiques de tout nettoyer, de la terrasse en bois au béton, et grâce aux (environ) millions de marques qui les fabriquent maintenant, vous pouvez en acheter un à un prix relativement bas. Malheureusement, des prix bas ne correspondent pas toujours à la plus haute qualité, et une marque de nettoyeurs haute pression à faible coût est maintenant rappelée en raison d’un problème très grave avec le pistolet de pulvérisation qui les accompagne.

La marque Greenworks, qui est vendue dans les quincailleries Lowe’s et également en ligne via Amazon, est au centre d’un rappel de plus d’un million de pistolets de pulvérisation de nettoyeur haute pression inclus avec 10 modèles de nettoyeurs haute pression différents ainsi qu’un kit de pistolet de pulvérisation séparé. Les rappels découlent d’un problème avec le pistolet de pulvérisation qui ne résiste pas à la pression d’eau intense qui s’accumule dans le système. Le connecteur sur les poignées de pulvérisation peut se briser, faisant voler «le tuyau et / ou des pièces du connecteur», ce qui pourrait causer des blessures à l’opérateur.

Selon l’avis de rappel publié sur le site Web de la Consumer Product Safety Commission, le distributeur – Hongkong Sun Rise Trading Ltd. – a déjà reçu au moins 15 rapports faisant état de la défaillance des poignées de pulvérisation pendant l’utilisation des nettoyeurs haute pression. 13 blessures différentes ont également été signalées et 7 d’entre elles ont nécessité un traitement médical. Les blessures allaient de chocs aux yeux et à la bouche, aux os cassés et même à une commotion cérébrale dans un cas. Ce sont des rapports assez sérieux, et la société rappelle par conséquent 1,06 million de pistolets de pulvérisation.

Les pistolets de pulvérisation ont été vendus aux côtés des nettoyeurs haute pression Greenworks, donc si vous possédez un nettoyeur haute pression Greenworks, il y a de bonnes chances que vous ayez également l’un de ces pistolets de pulvérisation. Le rappel offre des informations pour vous aider à identifier le matériel rappelé:

Le présent rappel vise le pistolet pulvérisateur pour nettoyeur haute pression en plastique de marque Greenworks 2000 psi compris dans: le kit d’accessoires pour pistolet en plastique 2000 psi de marque Greenworks, les modèles de laveuses à pression de marque Greenworks allant de 1500 à 1800 psi et certains modèles de laveuses à pression de marque Powerworks allant de 1700 à 1800 psi. Le numéro de modèle est imprimé à l’arrière du nettoyeur haute pression, près du haut. La marque, Greenworks ou Powerworks, apparaît sur le côté du pistolet de pulvérisation du nettoyeur haute pression. De plus, lorsque le pistolet de pulvérisation est retiré du tuyau, le connecteur intérieur est en plastique noir, et non en métal, sur les appareils rappelés.

La société demande à toute personne possédant un pistolet de pulvérisation rappelé de cesser de l’utiliser immédiatement et d’entrer en contact avec elle afin qu’elle puisse prendre des dispositions pour qu’un remplacement soit expédié. Voici les informations de contact:

Hongkong Sun Rise Trading sans frais au 833-211-9185 du lundi au samedi de 8 h à 20 h HE et le dimanche de 10 h à 18 h HE ou en ligne à http://www.greenworkstools.com et cliquez sur «Avis de sécurité importants »En haut de la page pour plus d’informations.

