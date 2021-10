Si vous habitez au septième étage, vous vieillissez plus vite que si vous habitez au premier étage selon la science | La technologie

Malgré le fait que les différences soient à peine perceptibles, un groupe de scientifiques a pu montrer que le temps passe plus vite plus on s’éloigne du point de gravité.

La question de l’âge est quelque chose que, jusqu’à ce que vous soyez vieux, vous ne vous souciez pas. Quand on est jeune, le temps passe vite et les années ne pèsent pas. Quand on commence à peindre en gris la question change et ce n’est pas pour moins.

Le problème vient quand je vous dis que vous, qui avez toujours habité au septième étage, êtes plus âgé que votre voisin, celui du premier étage avec qui vous partagez un an et un jour de naissance. Comment? Ce que tu lis, je n’invente rien.

Une équipe de scientifiques d’origine américaine a calculé comment le temps s’écoule différemment entre deux couches d’atomes séparées de seulement 1 millimètre. Cela est dû à la théorie de la relativité d’Einstein.

Heureusement, et avant de commencer à regarder une maison dans un premier ou un chalet au pied de la mer (on ne peut pas se rapprocher du noyau de la Terre sans sous-marin), les différences sont minimes. De plus, il y a tellement de zéros dans les décimales que cette différence ne pourrait pas être perçue même dans un million d’années.

Selon des calculs scientifiques, la différence entre le noyau de la Terre et les montagnes himalayennes est d’environ 24 mois (deux ans). Mais bien sûr, 4 500 millions d’années ont dû s’écouler pour atteindre ce laps de temps différentiel.

Cela signifie que peu importe combien nous vivons dans un 45e étage et notre frère jumeau dans une maison sur la Mar Menor, Quand on aura 80 ans, il n’aura pas l’air d’être encore un adolescent alors que nous sommes le grand-père d’Heidi.

Mais malgré le fait qu’elle ne nous affecte pas en tant qu’êtres vivants, cette découverte est très précieuse pour accepter des hypothèses et avancer dans le domaine de la physique. D’ailleurs, ce phénomène est très bien expliqué dans le film Interstellar.