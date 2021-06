Si vous habitez dans cette ville, vous pourriez recevoir un chèque de relance supplémentaire de 500 $ en plus de votre paiement de 3 600 $ – .

Au cours des 18 derniers mois de crise sanitaire et financière découlant de la pandémie de coronavirus, les chèques de relance sont devenus autant une histoire locale que nationale. Il y a certainement un élément national à la question de savoir quand et si les Américains recevront un nouveau chèque de relance, ce qui équivaudrait à une quatrième vague de tels paiements depuis mars 2020. Les sénateurs démocrates, par exemple, ont appelé le président Biden à se ranger. l’approbation d’un quatrième chèque de relance, tandis que l’IRS termine la distribution de la troisième vague de chèques et se prépare également à commencer à émettre un tout nouveau type de paiement – ​​les chèques fédéraux de crédit d’impôt pour enfants, qui commencent le 15 juillet.

Cependant, il y a aussi un aspect local à tout cela, les États et les municipalités décidant ici et là d’ajouter tout ce qu’ils veulent faire pour leurs citoyens en plus de tout stimulus pour le gouvernement fédéral. Nous avons déjà écrit sur quelques exemples de cela, y compris en Californie où le gouverneur Gavin Newsom a promulgué un plan de secours de 9,6 milliards de dollars qui a financé environ 5,7 millions de chèques de relance – 600 dollars de paiements directs aux Californiens à faible revenu ainsi qu’à ceux qui étaient « injustement exclu des paiements de relance fédéraux précédents ». Et voici un autre exemple à ajouter à la liste.

Meilleure offre du jour Le tout dernier thermostat Nest est à son prix le plus bas sur Amazon ! Prix : 99,98 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

La ville de Trenton, dans le New Jersey, reçoit près de 73 millions de dollars du gouvernement fédéral à la suite de l’adoption en mars du plan de sauvetage américain de 1,9 billion de dollars – une législation qui distribue 390 milliards de dollars aux municipalités des États-Unis.

L’idée du maire de Trenton, Reed Gusciora, est de prendre 15 millions de dollars sur les 73 millions de dollars qui arrivent à la ville et de les utiliser pour distribuer des chèques de relance de 500 $ aux 28 000 ménages de sa ville. “Nous avons estimé que c’était un bon moyen d’aider les gens à rattraper leur loyer, à rattraper leurs factures de services publics, à verser un acompte sur leurs impôts fonciers”, a déclaré Gusciora aux journalistes jeudi. «Nous comprenons que beaucoup de gens vivent une période difficile et qu’il leur est difficile de se remettre sur pied après un an de pandémie.»

Cela ne semble pas encore être réglé, cependant, puisque la vice-présidente du conseil municipal de Trenton, Marge Caldwell-Wilson, a déclaré aux journalistes que 500 $ pourraient ne pas être le bon montant pour les chèques. “Je ne sais pas ce que 500 $ vont faire pour soulager certains de nos citoyens de ce qu’ils ont enduré pendant cette crise COVID”, a déclaré Caldwell-Wilson, selon NJ.com. “Même s’ils appliquaient ces 500 $ à leurs impôts fonciers, cela n’en couvre qu’une partie.”

Cette déclaration semble cependant ignorer le fait que ces mêmes résidents de la ville ont très probablement déjà reçu 3 200 $ du gouvernement fédéral jusqu’à présent, grâce aux trois vagues de chèques de relance qui ont déjà été envoyées. Les deux premiers, jusqu’à 1 200 et 600 dollars, ont été distribués l’année dernière sous le président Trump, tandis que le président Biden a promulgué un plan de secours qui comprenait le financement de 1 400 dollars de chèques de relance.

Meilleure offre du jour Les AirPods Pro sont épuisés le Prime Day – ils sont maintenant de retour avec une énorme remise ! Prix ​​catalogue : 249,00 $ Prix : 197,00 $ Vous économisez : 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission